Μεσανατολικό: να σταματήσουν οι επιθέσεις Παλαιστινίων και ο “εποικισμός” των Ισραηλινών

Έξι ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν με κοινώ ανακοίνωση τις επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών.

Έξι ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις Παλαιστίνιων μαχητών που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν Ισραηλινοί πολίτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών εκεί.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την πρόσφατη απόφασή της να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 7.000 οικιστικών μονάδων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και να νομιμοποιήσει οικισμούς», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία.

