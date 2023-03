Πολιτική

Τέμπη - επιτροπή εμπειρογνωμόνων: δεν αναλαμβάνει ο Ζηλιασκόπουλος

Τι αναφέρει σε δήλωσή του ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος.

Εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά τη σύσταση της επιτροπής, εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τις αντιδράσεις, δεν θα αναλάβει καθήκοντα στην επιτροπή που θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη ο καθηγητής Θανάσης Ζηλιασκόπουλος.

Δήλωση του Καθηγητή Θανάση Ζηλιασκόπουλου

«Μετά την τοποθέτησή μου ως μέλους της επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, υπό την ιδιότητα μου ως καθηγητή μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ακολούθησε σειρά δηλώσεων και δημοσιευμάτων εκ μέρους πολιτικών προσώπων που με αφορούσαν, σχετικά με την παρελθούσα θητεία μου ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας της Επιτροπής, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα ήθελα η ιδιότητα μου εκείνη να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για να πληγεί η ακεραιότητα και η αμεροληψία των εργασιών και του πορίσματος της Επιτροπής.

Για τον λόγο αυτό, δεν θα αναλάβω τα καθήκοντα μου στην Επιτροπή και παραμένω στη διάθεση της πολιτείας, στο μέτρο που μπορώ να φανώ χρήσιμος λόγω της ειδικότητάς μου».

Στη θέση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου στην Ειδική Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος στα Τέμπη τοποθετείται ο κύριος Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

