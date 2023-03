Οικονομία

Αγία Βαρβάρα: εκβίαζε καταστηματάρχη μέσα από τη φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχοντας δύο συνεργούς, ο 46χρονος κρατούμενος, εκβίαζε ιδιοκτήτη καταστημάτος ρούχων για να αποσπάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Εγκληματική οργάνωση η οποία, με απειλές, απαιτούσε εκβιαστικά χρηματικό ποσό 100.000 ευρώ από ιδιοκτήτη καταστήματος ρούχων στην Αγία Βαρβάρα, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την διάρκεια ειδικής επιχείρησης, συνελήφθησαν προχθές, Πέμπτη 2 Μαρτίου, στην Αγία Βαρβάρα, 43χρονος και 38χρονη, που κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση συμμορίας, απόπειρα εκβίασης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται το αρχηγικό μέλος της συμμορίας, ένας 46χρονος Αλβανός που είναι φυλακισμένος, και ακόμα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται. Σημειώνεται ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει την ΕΛΑΣ και για ανθρωποκτονίες.

Οι κατηγορούμενοι, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, το τελευταίο διάστημα απαιτούσαν από τον καταστηματάρχη να τους καταβάλει το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ για να πετύχουν τον σκοπό τους, απειλούσαν την ζωή, τόσο του ίδιου, όσο και μελών της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην προσπάθεια των κατηγορούμενων να τον "πείσουν" για τις προθέσεις τους, με εντολή του 46χρονου φυλακισμένου, προμηθεύτηκαν κατάλληλο οπλισμό και πυροβόλησαν μία φορά το αυτοκίνητο του καταστηματάρχη, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και σε κελί φυλακών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και εξάρτημα όπλου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - 20χρονος που έσωσε ζωές: Βρέθηκα ποδοπατημένος

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στο “τελευταίο” αντίο στην 42χρονη μητέρα

Πέθανε ο Παύλος Αθανασόπουλος