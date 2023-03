Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: στους 55 οι νεκροί που ταυτοποιήθηκαν

Στην τελική φάση οι έρευνες στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ένας ακόμα νεκρός ταυτοποιήθηκε από την εξέταση δειγμάτων στα εγκληματολογικά εργαστήρια ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταυτοποιημένων θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στα 55, σύμφωνα με την Αστυνομία που διενεργεί το μακάβριο έργο της αναγνώρισης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών είναι μέχρι στιγμής 57. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχουν και δύο δείγματα βιολογικού υλικού από αυτό που έχουν δώσει συγγενείς, τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτά των νεκρών. Αυτό δεν αποκλείεται να διαφοροποιήσει λίγο τον τελικό αριθμό των θυμάτων, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εργαστηριακής έρευνας, καθώς από την Πυροσβεστική εστάλη και άλλο δείγμα από τον τόπο του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για ανθρώπινο μέλος που εντοπίστηκε κατά την μετακίνηση της μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας χτες το βράδυ.

Από το Αρχηγείο του ΠΣ επίσης έγινε γνωστό ότι η έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος είναι στην τελική της φάση, με την απομάκρυνση των δύο μηχανών, που καθυστέρησε χτες λόγω βροχής και θα ακολουθήσει η τελευταία «σάρωση» σε μια περιοχή περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Αμέσως μετά θα ανακοινωθεί και η ολοκλήρωση των ερευνών, πιθανόν μέχρι το απόγευμα σήμερα, εκτός απροόπτου.

