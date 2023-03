Οικονομία

Μετρό - ΗΣΑΠ: 24ωρη απεργία την Κυριακή - Ποιες ώρες θα κινούνται οι συρμοί

Χειρόφρενο και σήμερα σε μετρό και ΗΣΑΠ. Δρομολόγια μόνο με εξαιρέσεις.

24ωρη απεργία πραγματοποιούν σημερα Κυριακή, στις Γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό, το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων κίνησης ΣΤΑΣΥ ΑΕ, απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα.

Ταυτόχρονα, το Σωματείο ενημερώνει ότι οι συρμοί θα κινηθούν από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ., προς διευκόλυνση της προσέλευσης των διαδηλωτών στη συγκέντρωση. Όπως αναφέρει το Σωματείο σε ανακοίνωσή του «σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι για το φρικτό δυστύχημα στα Τέμπη, μικροί μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, δεν έχουμε λόγια για να εκφραστούμε για την ασύλληπτου μεγέθους τραγωδία. Ο πόνος των οικείων και των συγγενών των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος δεν απαλύνεται τούτες τις ώρες με λόγια παρηγοριάς. Ο θρήνος τους, έχει τη συμπαράσταση και συμπαράταξη όλων, που επεκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της χώρας».

Το ΣΗΕΚ, συνεχίζει η ανακοίνωση, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη στους συγγενείς των αδικοχαμένων, καθώς και στα Σωματεία που δραστηριοποιούνται στη HELLENIC TRAIN, αύριο 5 Μάρτη, πραγματοποιεί 24ωρη απεργία (Γραμμές 1, 2 & 3). Παρά τις προειδοποιήσεις, γραπτές και προφορικές από τα Συνδικάτα των εργαζομένων, αναφορικά με τα προβλήματα και τα κενά ασφάλειας, την απουσία μέτρων προστασίας, τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, οι αρμόδιοι κώφευαν επιδεικτικά! Προφανώς, αποτελούν θιασώτες του "αν δεν προκύψει η αναποδιά, τότε δεν λαμβάνουμε μέτρα για να την αποτρέψουμε". Και να που η αναποδιά προέκυψε και μάλιστα έλαβε δυσθεώρητες και αβάσταχτες διαστάσεις, φέρνοντας στα χείλη μας αναπάντητα "γιατί;".

Γιατί οι τεράστιες παραλείψεις, η εγκληματική αδιαφορία σε Θέματα ασφαλείας, οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις να στοιχίσουν τη ζωή σε τόσους αθώους ανθρώπους και να στερήσουν μια για πάντα το χαμόγελο από τα χείλη των δικών τους; Είναι τεράστια η πολιτική ευθύνη γι αυτό και δε Θα ανεχθούμε τη μετακύλισή της σε αποδιοπομπαίους τράγους. Απαίτησή μας: Να αναζητηθούν οι ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη!».

«Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση και διασφάλιση αυτού που λέγεται "ασφάλεια Σιδηροδρόμου" για να μην βιώσουμε ποτέ άλλοτε τέτοιου εύρους τραγωδία! Θρηνούμε τους αδικοχαμένους συμπολίτες και συναδέλφους μας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και ως ελάχιστο φόρο τιμής συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. Γι αυτό το λόγο οι συρμοί θα κινηθούν από τις 9 πμ έως τις 4μμ, προς διευκόλυνση της προσέλευσης των διαδηλωτών στη συγκέντρωση που οργανώνουν τα Σωματεία των σιδηροδρομικών» καταλήγει η ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων κίνησης ΣΤΑΣΥ ΑΕ.