Κοινωνία

Συλλήψεις για διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκαν σχεδόν 500 διαβατήρια και ταυτότητες ευρωπαϊκών χωρών.



Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί, 45 και 75 ετών, σε περιοχή της Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον κώδικα μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο εξειδικευμένων ερευνών για την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων, που δραστηριοποιούνται διεθνώς, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των δύο Αλβανών, όσον αφορά στη διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε αλλοδαπούς, προκειμένου να διευκολύνουν την παράνομη έξοδό τους από την Ελλάδα σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 45χρονος είχε αναλάβει το ρόλο της διακίνησης των ταξιδιωτικών εγγράφων σε αλλοδαπούς στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο 75χρονος την φύλαξη του διαμερίσματος όπου διατηρούσαν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν κινητό τηλέφωνο το οποίο περιείχε 639 φωτογραφίες ταξιδιωτών εγγράφων, καθώς και 539 γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: 402 ταυτότητες και 7 διαβατήρια Ισπανίας, 23 ταυτότητες και 6 διαβατήρια Γαλλίας, 16 ταυτότητες Ιταλίας, 7 Ελβετίας, 5 Γερμανίας και 4 Ολλανδίας, 10 διαβατήρια Ηνωμένου Βασιλείου, 2 κινητά τηλέφωνα και 940 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους οι δύο κατηγορούμενοι, είναι καταχωρημένα ως κλαπέντα - απολεσθέντα.

Παράλληλα, σε βάρος του 75χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το αδίκημα του βιασμού, καθώς και καταδικαστικές αποφάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών με ποινή κάθειρξης 11 ετών, 5 μηνών και 28 ημερών, καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και εκρηκτικά.

Τη σύλληψη διενήργησαν άνδρες του τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στο “τελευταίο” αντίο στην 42χρονη μητέρα

Τραγωδία στα Τέμπη – Μιχάλης Κλάψης: Βρήκα μωρό κάτω από το κάθισμά μου

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι γονείς της Ιφιγένειας περιμένουν μια “συγγνώμη”