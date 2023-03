Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου: 'Ετρεξε... μόνος του και ακυρώθηκε - Τι συνέβη;

Αθλητικά

Πρωτοφανές περιστατικό στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου, καθώς δρομέας ταχύτητας έτρεξε... μόνος του και «κατάφερε» ν' ακυρωθεί!

Ενα σπάνιο περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης, καθώς ο Ελβετός δρομέας ταχύτητας, Ενρίκο Γκιουντέρ, έτρεξε... μόνος του και «κατάφερε» ν' ακυρωθεί!

Τι συνέβη; Κατά την διάρκεια των προκριματικών στα 60 μέτρα, ο Γκιουντέρ αποκλείσθηκε με απόφαση των κριτών, όμως μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη. Ετσι και προκειμένου να επανορθώσουν την αδικία, οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία στον Ελβετό, να διεκδικήσει την πρόκριση... μόνος του.

Ο Γκιουντέρ, έλαβε θέση στον βατήρα, με στόχο να σημειώσει καλύτερη επίδοση από τους αθλητές που είχαν πάρει την πρόκριση, όμως έκανε δύο (!) άκυρες εκκινήσεις και αποκλείσθηκε...

