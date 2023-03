Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Κοινό πόρισμα των ιατροδικαστών για τα θύματα (εικόνες)

Κοινό είναι το πόρισμα για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Τι αναφέρεται ως αιτία θανάτου.



Ένα ενιαίο πόρισμα για όλα τα θύματα των Τεμπών αναφέρεται στην αιτία θανάτου από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας, εκεί όπου διενεργήθηκε η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Το ThessToday.gr αποκαλύπτει το ιατρικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η αιτία θανάτου για όλους τους νεκρούς, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η τραγωδία αποκαλείται ως «σιδηροδρομικό ατύχημα».

«Πολλαπλές βαρείες κακώσεις σώματος συμβατές αναφερόμενου ατυχήματος (σύμφωνα με πληροφορίες της εντολοδότιδας αρχής θύμα ομαδικού σιδηροδρομικού ατυχήματος)».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα πιστοποιητικά θανάτου έφεραν πάνω αναλυτικά την αιτία θανάτου. Ωστόσο επειδή αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας -συνακόλουθα την ταυτοποίηση των θυμάτων-, κατόπιν επικοινωνίας των ιατροδικαστών με το υπουργείο, αποφασίστηκε ένα κοινό πόρισμα για όλα τα θύματα.

Στη δημοσιότητα έρχεται και το ΦΕΚ για τη δημοσία δαπάνη που αφορά τις κηδείες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Έγκυρες ιατροδικαστικές πηγές εξηγούν ότι το ποσό που δαπανά το κράτος ανά άτομο ανέρχεται στις 2.000 ευρώ, ενώ αρχικά ήταν στις 3.500 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα γραφεία τελετών που συζητούσαν να αναλάβουν την κηδεία, να κάνουν πίσω.

