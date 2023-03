Τεχνολογία - Επιστήμη

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή

Βροχές, χαλαζοπτώσεις και σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του αυριανού καιρού. Πώς θα επηρεαστεί η Αττική.

Την Κυριακή αναμένονται από τις πρωινές ώρες αυξημένες νεφώσεις με βροχοπτώσεις, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Καταιγίδες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τα ηπειρωτικά, με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα πιθανόν να είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές άνω των 1.500 μέτρων της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βόρεια και σε μικρή πτώση στα νότια, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15, στη Θεσσαλία από 6 έως 16, στην Ήπειρο από 4 έως 17, στη Στερεά από 6 έως 19, στην Πελοπόννησο από 7 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 6 έως 15, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3 έως 4 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν σταδιακά δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4-5 Μποφόρ στα νότια τμήματά του και 3 έως 4 Μποφόρ στα βορειότερα, όμως από το απόγευμα θα γίνουν βορειοδυτικοί και θα ενισχυθούν στα 5-6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές θα σημειωθούν από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

