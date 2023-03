Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκρηξη μετά την σύγκρουση

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία. Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις.



Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες.

Μια πρώτη εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι η έκρηξη, μετά τη σύγκρουση των δυο τρένων στα Τέμπη, πιθανότατα να προκλήθηκε από τα λάδια που είχαν στις μηχανές τους οι δυο αμαξοστοιχίες. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, σε κάθε μηχανή υπήρχαν 2,5 τόνοι λαδιού, δηλαδή πέντε τόνοι λαδιού και στις δυο αμαξοστοιχίες.

Με τη μετωπική σύγκρουση ανέβηκε η θερμοκρασία πάνω από το όριο αυτανάφλεξης, έσπασε το δοχείο, εκτοξεύτηκαν τα λάδια, πήραν φωτιά και δημιούργησαν αυτό το τεράστιο μανιτάρι.

Πάντως, η οριστική απάντηση για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη θα δοθεί από την έρευνα των πραγματογνωμόνων.

Η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε λαμαρίνες, φρούτα και σιτηρά και όχι κάποιο εύφλεκτο υλικό. Αυτό προέκυψε τόσο από την έρευαν των αστυνομικών αλλά και από πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας.

