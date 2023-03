Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Εντόπισαν το καταγραφικό του τρένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το νέο στοιχείο που έρχεται στο φως και αναμένεται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση είναι η εύρεση του καταγραφικού στο πρώτο βαγόνι στη μηχανή της αμαξοστοιχίας, το λεγόμενο και «μαύρο κουτί». Σε αντίθεση με αυτό του αεροπλάνου ωστόσο καταγραφεί μόνο την ταχύτητα της αμαξοστοιχίας και την κίνηση. Αν έγινε δηλαδή προσπάθεια επιβράδυνσης του τραίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσκόμιση αυτού του νέου στοιχείου ήταν και ένας από τους λόγους που ζήτησε νέα προθεσμία ο κατηγορούμενος σταθμάρχης.

Εν τω μεταξύ, με το που έπεσε το σκοτάδι σταμάτησαν και οι εργασίες για την μεταφορά των συντριμμιών στο σημείο της τραγωδίας.

Νωρίτερα, οι διασώστες πραγματοποίησαν έρευνες στα χωράφια πέριξ των σιδηροδρομικών γραμμών, μήπως κάποιος από τους επιβάτες στην προσπάθεια του να διασωθεί κατέρρευσε.

Άλλωστε σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και δύο δείγματα βιολογικού υλικού από αυτό που έχουν δώσει συγγενείς, τα οποία δεν ταιριάζουν με αυτά των νεκρών. Αυτό δεν αποκλείεται να διαφοροποιήσει λίγο τον τελικό αριθμό των θυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των επιβατών στα μοιραία βαγόνια, γιατί αρκετοί ήταν οι επιβάτες οι οποίοι επιβιβάστηκαν από τον σταθμό της Λάρισας, χωρίς να έχουν κόψει εισιτήριο και αυτό γιατί θα το έπρατταν εντός του τρένου. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως στην καφετέρια του τρένου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Αβάσταχτος πόνος στην κηδεία του 28χρονου Σωτήρη (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στο “τελευταίο” αντίο στην 42χρονη μητέρα

Ειδικό Δικαστήριο: Η απόφαση για Παπαγγελόπουλο και Τουλουπάκη