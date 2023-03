Πολιτική

Επίθεση με μπογιές σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ

Ακροδεξιοί τραμπούκοι προσπαθώντας να ανακόψουν την επερχόμενη πολιτική αλλαγή χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να μας τρομοκρατήσουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του γραφείο Τύπου της ΝΕ Β' Θεσσαλονίκης..

Συνθήματα έγραψαν άγνωστοι, το βράδυ της Παρασκευής στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών Πυλαίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Για «Επίθεση με μπογιές» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Β΄Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Οι ακροδεξιοί τραμπούκοι σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την επερχόμενη πολιτική αλλαγή χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να μας τρομοκρατήσουν. Όμως καταφέρνουν ακριβώς το αντίθετο», αναφέρει η ανακοίνωση. «Οι επιθέσεις και η τρομοκρατία, μας πεισμώνουν, μας δυναμώνουν και μας συσπειρώνουν ώστε να αγωνιστούμε ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο όπως το αξίζει ο τόπος μας».

Η Ν.Ε. Β΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις και τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς πολίτες «να απομονώσουν τα ακροδεξιά στοιχεία και να δώσουν όλοι μαζί την απάντηση που τους αξίζει.»

