Λαύριο - Απόλλων Πάτρας: Νίκη παραμονής στο ντεμπούτο Λιμνιάτη

«Ανάσα» στη «μάχη» που δίνει για την παραμονή του στην Α1 Ανδρών/Basket League, πήρε το Λαύριο, στο πλαίσιο της 17η αγωνιστικής.

«Ανάσα» στη «μάχη» που δίνει για την παραμονή του στην Α1 Ανδρών/Basket League, πήρε το Λαύριο, στο πλαίσιο της 17η αγωνιστικής. Στο ντεμπούτο του Γιώργου Λιμνιάτη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, το Λαύριο υπερασπίστηκε την έδρα του με 74-68 απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, με τους Αχαιούς όμως να κρατάνε τη διαφορά των 17 πόντων (71-54) από τη νίκη τους στον πρώτο γύρο και να έχουν το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Με τη σημερινή επιτυχία το Λαύριο βελτίωσε το ρεκόρ του σε 4-12, ενώ οι Πατρινοί υποχώρησαν στην τελευταία θέση με 3-14.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Σίριλ Λάντζεβαϊν με 18 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ ολοκλήρωσε ο Σάβιον Φλαγκ (10π., 15ρ.).

Το Λαύριο είχε τα απαραίτητα αμυντικά και εκτελεστικά αντανακλαστικά στην αντίδραση που έβγαλε ο Απόλλων Πατρών στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν σημείωσε την ανατροπή και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βέρτζ (26π.) προσπέρασε με 67-68 στο 36΄. Σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι έδεσαν την άμυνα τους και με τον Νικολαϊδη από τα 6,75 και τον Λάντζεβαϊν κοντά στο καλάθι απάντησαν με σερί 7-0, κόβοντας πρώτοι το νήμα του τερματισμού με 74-68.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 34-31, 60-52, 74-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Ζαχαρής, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Γιώργος Λιμνιάτης): Γκρέι 8 (2) , Φλαγκ 10, Κόουλ 13 (1), Νικολαΐδης 8 (2), Λάντζεβαϊν 18, Ζάρας 8 (2), Κολοβέρος 5 (1), Γερομιχαλός 4.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 12 (2), Ντέιβις 4, Μπόγρης 4, Φιλιππάκος 5 (1), Καράμπελας 4, Βερτζ 26 (1) ,Σιλά 6, Καλχούν, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1).

