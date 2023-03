Αθλητικά

Ιωνικός - ΑΕΚ: Άνετο πέρασμα της “Ένωσης” από τη Νίκαια

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ, προκειμένου να επιβάλει το νόμο της στο κλειστό της Νίκαιας και να περάσει νικηφόρα από την έδρα του Ιωνικού.

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ, προκειμένου να επιβάλει το νόμο της στο κλειστό της Νίκαιας και να περάσει νικηφόρα με 98-79 από την έδρα του Ιωνικού, για την 17η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League.

O Μπρίντον Λεμάρ ήταν ασταμάτητος από την ομάδα του Ηλία Καντζούρη και με 20 πόντους την οδήγησε στην 10η νίκη της στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους, που μάχονται για την παραμονή τους, στη 13η ήττα τους. Θετικός στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης και ο Πιερ Οριόλα, μετρώντας 5 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Αϊζάια Μάιλς και από 14 οι Βλάντο Γιάνκοβιτς και Γιάνις Στρέλνιεκς. Από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ, αλλά και 5 λάθη.

Η αναμέτρηση άρχισε με 20λεπτη καθυστέρηση, καθώς ζητήθηκε να κατέβει πανό που είχε αναρτηθεί στο κλειστό με μήνυμα που αφορούσε το δυστύχημα των Τεμπών. Τελικά οι οπαδοί του Ιωνικού δεν το κατέβασαν και οι διαιτητές πείστηκαν να επιστρέψουν στο παρκέ και να αρχίσει ο αγώνας.

Ο αγώνα κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο όταν η ΑΕΚ ανέβασε στροφές σε άμυνα και επίθεση, έτρεξε επιμέρους σκορ 11-20 και εξασφάλισε στο 20΄ μία διψήφια διαφορά 13 πόντων (36-39), την οποία «χτυπώντας» από τα 6,75 στο υπόλοιπο της αναμέτρησης δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 36-49, 55-73, 79-98

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Συμεωνίδης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Τσίκληρας): Νούνιεζ-Καστίγιο 2, Αρσενόπουλος 11 (3), Μαυροκεφαλίδης 25 (1), Μάντζαρης 8 (1), Λέισι 10 (1), Κάπελαν 14 (4), Μπέμπης, Πετανίδης, Αγγελόπουλος, Σίμονς 2, Κορκοτζέλος 1.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος, Φλιώνης 11 (1), Γιάνκοβιτς 14, Μάιλς 15 (3), Γόντικας 7, Παπαδάκης 3 (1), Γουίλιαμς 7, Στρέλνιεκς 14 (4), Λεμάρ 20 (2), Οριόλα 5 (1), Γόντικας 7.

