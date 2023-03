Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Προφυλλίδης: Θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο διερεύνησης (βίντεο)

Ο καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και μέλος της επιτροπής διερεύνησης του δυστυχήματος στα Τέμπη μίλησε στον ΑΝΤ1.



Ο Βασίλης Προφυλλίδης, καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μέλος της επιτροπής διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο κ. Προφυλλίδης δεν θέλησε να σχολιάσει την παραίτηση του Θανάση Ζηλιασκόπουλου από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Σχετικά με το έργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη ο κ. Προφυλλίδης υπογράμμισε ότι «θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο διερεύνησης της αληθείας για την τραγωδία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό».

Ο κ. Προφυλλίδης, επισήμανε ότι «το σιδηροδρομικό σύστημα είναι εξαιρετικά σύνθετο σύστημα, σε αντίθετο με τα οδικό».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το σύστημα αυτόματου ελέγχου της κυκλοφορίας των τρένων επιτρέπει σε ένα κεντρικό σύστημα να ελέγχει πότε ένας συρμός που κινείται δεν ακολουθεί τους κανονισμούς για να κινηθεί και αυτομάτως το σταματά. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί αν όχι σε κάποιους μήνες σε 1-2 χρόνια».

«Αυτά τα συστήματα έχουν βαθμό αστοχίας απειροελάχιστο», τόνισε ακόμα ο κ. Προφυλλίδης.

