Τραγωδία στα Τέμπη: Κερδίζει την “μάχη” o μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού (βίντεο)

Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για τον μοναδικό επιζώντα από το βαγόνι ένα. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες τραυματιών.



Έδωσε μάχη και τα κατάφερε και οι γιατροί πλέον μιλούν με αισιοδοξία για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του βαγονιού 1, από το μοιραίο τρένο στα Τέμπη.

«Ελπίζουμε σήμερα ή αύριο να ξεκινήσει η διαδικασία να αποσωληνωθεί. Να ξυπνήσει, να είναι γερός, να μην θυμάται πολλά πράγματα... Έχουμε δρόμο πάντως, δεν σταματάμε... τι θα χρειαστεί από πλαστικές, από τέτοια, από αυτά, έχουμε... Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι σιγά - σιγά θα μπορέσει να επανέλθει», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 20χρονου Γεράσιμου.

Ο 20χρονος με τη σύγκρουση, εκσφενδονίστηκε από το παράθυρο και γλίτωσε την έκρηξη και τη φωτιά. Όμως, η πτώση στο έδαφος του προκάλεσε σοβαρά τραύματα και μπορεί να γλίτωσε τον κίνδυνο για την ζωή του, ωστόσο τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς της αποκατάστασης.

«Τουλάχιστον αισθανόμαστε τυχεροί που τον έχουμε και θα δούμε στην πορεία τι θα αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί θα τον βοηθήσουμε. Τουλάχιστον δεν τίθεται θέμα άλλο σοβαρό. Είμαστε στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι κάποιος και βλέποντας ανθρώπους άλλους αρκετά καλύτερα από αυτούς που έχουνε χάσει τα παιδιά τους» ανέφερε ο πατέρας του 20χρονου .

« Εμείς βγήκαμε…»

Στο ένα χέρι η κυρία Βάσω κρατάει το εξιτήριο του νοσοκομείου. Στο άλλο, τα λιγοστά πράγματα της, που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί από το βαγόνι 3 της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Μέσα σε αυτό ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη... μέσα σε αυτό έζησε τον τρόμο και την φρίκη...

«Είχαμε ένα άτομο που δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Και μετά το βγάλανε απανθρακωμένο...», δήλωσε η τραυματίας Βάσω Κόκκαλη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά κατά την προσπάθεια της να βγει από το βαγόνι.

Παρά τα τραύματα του και τον πανικό των πρώτων στιγμών ύστερα από τη σύγκρουση, ο 20χρονος Ηλίας χωρίς δεύτερες σκέψεις μέσα στο αναποδογυρισμένο βαγόνι 3 φρόντισε να βοηθήσει μια μητέρα με το παιδί της και να βγούνε ασφαλής από το τρένο.

«Βγήκα με μια μητέρα. Πήρα το παιδάκι της πρώτα και μετά βοήθησα και την μητέρα να βγει. Απλά κοίταξα μπροστά μου την φωτιά και βοήθησα την κυρία», ανέφερε ο Ηλίας Παλαιολόγος.

«Με βάρκα την ελπίδα…»

Η Ελένη βρίσκοταν στο 5ο βαγόνι της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ταξίδευε από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη όπου παρακολουθεί το μεταπτυχιακό της. Οι φρικιαστικές εικόνες που είδε την Τρίτη το βράδυ έχουν γίνει για εκείνη εικόνες αιωνιότητας και όπως λέει βρίσκεται ακόμα σε σοκ. Όλες αυτές τις ημέρες έχει κοιμηθεί ελάχιστα και αυτό λόγω της κούρασης.

«Ένοιωσα ένα μεγάλο τράνταγμα... Παντού γυαλιά! Έβλεπα μπροστά μου να φλέγεται η μηχανή. Εγώ αυτό φοβόμουνα, μην γίνει καμιά έκρηξη και έπρεπε να απομακρυνθούμε» ανέφερε από την πλευρά της η Ελένη που τραυματίστηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Αρκετοί είναι οι επιβάτες οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

Τέσσερις μέρες μετά την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη επιζώντες και συγγενείς θυμάτων μπορούν να προσέλθουν στο ΑΤ Τεμπών και να παραλάβουν προσωπικά είδη και αντικείμενα που είχαν μαζί τους στο μοιραίο ταξίδι. Oι αστυνομικοί έχουν γεμίσει δυο μεγάλα δωμάτια με αντικείμενα από τους επιβάτες ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 70 παραδόσεις.

