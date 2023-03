Παράξενα

Έβγαλαν μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο για να πάρουν... αναψυκτικά και πατατάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ληστεία σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών. Άμεση η επέμβαση της αστυνομίας.

Ληστεία για προϊόντα όπως πατατάκια και αναψυκτικά σημειώθηκε στις 8 το βράδυ σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία τρία άτομα μπήκαν στο κατάστημα, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν τα προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στην προσαγωγή τριών ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα και ταίριαζαν στην περιγραφή του θύματος.

Τα άτομα που προσήχθησαν φέρονται να είναι οι δράστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Κερδίζει την “μάχη” o μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού (βίντεο)

Τραγωδία στα Τέμπη - Προφυλλίδης: Θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο διερεύνησης (βίντεο)

Τρένα: Από το 2010 οι μηχανοδηγοί προειδοποιούσαν για δυστύχημα (βίντεο)