Αστέρας και Ατρόμητος μοιράστηκαν βαθμούς στην Τρίπολη

Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος θα τα ξαναπούν... στα Play Out.



Ο Ατρόμητος είχε μαθηματικές ελπίδες για να προλάβει την εξάδα, ωστόσο έπειτα από το ισόπαλο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, κι αυτές εκμηδενίστηκαν. Ο Γκαετάν Ρομπάιγ (23’) έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Κρις Κόουλμαν, για να απαντήσει ο Ερβιν Τζουκάνοβιτς (51’) για τους Αρκάδες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση στο παιχνίδι. Μάλιστα, στο 8ο μόλις λεπτό, ο Αντρέας Κουέν βρήκε μέσα στην περιοχή τον Ντορίν Ροτάριου, όμως το αδύναμο πλασέ του Ρουμάνου κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι Αρκάδες ανέβασαν στροφές, με τον Ανδρέα Γιαννιώτη να επεμβαίνει τόσο στο γύρισμα του Σίτο (17’) όσο και στο πλασέ του Νίκου Ζουγλή (20’), για να έρθει στο 23’ το 0-1. Ο Ρομπάιγ έσπασε το τεχνητό οφσάιντ, καθώς τον κάλυπτε ο Φεντερίκο Αλβαρες, και πλάσαρε εύστοχα τον Παπαδόπουλο, ανοίγοντας το σκορ. Χρειάστηκε, πάντως, η παρέμβαση του VAR για να κατακυρωθεί το γκολ, καθώς ο βοηθός είχε υποδείξει οφσάιντ.

Με την ψυχολογία στα ύψη, οι Περιστεριώτες «άγγιξαν» και δεύτερο γκολ στο 35’, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε σωτήρια και με τα πόδια στο πλασέ του Βίνταρ Κιάρτανσον. Ένα σουτ του Σίτο (36’) που πέρασε έξω από τα δοκάρια του Γιαννιώτα, ήταν ό,τι καλύτερο ως το φινάλε του πρώτου μέρους, αφού ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας δε... συγκινήθηκε από τις διαμαρτυρίες του Χερόνιμο Μπαράλες για πάτημά του εντός περιοχής από τον Δημήτρη Χατζηισαΐα.

Εντελώς διαφορετική η εικόνα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μπορεί την επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Μπαράλες να απομάκρυναν σε κόρνερ οι αμυντικοί του Ατρόμητου, αλλά έπειτα από την εκτέλεσή του από τον Αντριαν Ριέρα, ο Τζουκάνοβιτς με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Μέσα σε ένα δίλεπτο, οι δυο ομάδες έφτασαν κοντά στο να πάρουν προβάδισμα. Στο 61’ ο Γιαννιώτης σταμάτησε τον Ρούμπεν Γκαρθία και αμέσως μετά ο Πίτου Ατιένθα πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Κιάρτανσον που ήταν έτοιμος να χριστεί σκόρερ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε, πάντως, στον Ατρόμητο. Στο 69’, η μπάλα στρώθηκε στον Αγκιμπού Καμαρά που σούταρε, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε στέλνοντάς τη στο δοκάρι, κι αυτή στη συνέχεια επέστρεψε στην αγκαλιά του. Οι Αρκάδες αναθάρρησαν, αλλά οι προσπάθειες των Ματίας Ιγκλέσιας (78’) και Ατιένθα (80’) δε βρήκαν στόχο.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Ακη Μάντζιου να φτάνει στους 25 βαθμούς έχοντας 13 ισοπαλίες σε 25 παιχνίδια και να ανανεώνει το ραντεβού της με τον Ατρόμητο, που έχει τέσσερις βαθμούς περισσότερους κι έναν αγώνα λιγότερο, για τα Play Out.

Πριν την σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στα Τέμπη. Μαύρα μπαλόνια έφυγαν στον ουρανό, σε ένδειξη πένθους ενώ στις κερκίδες υπήρχε πανό με το μήνυμα «Δεν ήταν ατύχημα, ήταν η κακιά η χώρα».

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Ατιένζα, Μουνάφο – Στρούγγης, Καμαρά.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Ατιένζα, Τζουκάνοβιτς, Γκαρσία, Αλβαρες, Αλάγκμπε (52’ Ιγκλέσιας), Μουνάφο (88’ Προύντζος), Ριέρα (73’ Τιλίκα), Σίτο (89’ Σάνταφε), Ζουγλής (73’ Μπερτόγλιο), Μπαράλες.

ΑΣΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, Γκονζάλες (67’ Ερλινγκμαρκ), Καμαρά, Κουέν (74’ Φριντζόνσον), Ρομπάιγ, Ροτάριου (74’ Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (74’ Τζαβίδας).

