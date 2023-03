Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη - Hellenic Train: Τι λέει για τον κατάλογο των επιβατών και τις φιάλες υγραερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη αναλυτική ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέδωσε η Hellenic Train.



Την πρώτη αναλυτική ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους εξέδωσε σήμερα Σάββατο η Hellenic Train, δηλώνοντας πως συνεργάζεται στενά με τους διασώστες και τους φορείς ήδη από τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα καθώς και πως προσφέρει με κάθε τρόπο τη στήριξή της στους συγγενείς των θυμάτων.

Δίνει διευκρινίσεις για τον αριθμό των επιβατών αναφέροντας πως μόνο τα ονόματα των επιβατών που είχαν αγοράσει διαδικτυακό εισιτήριο περιλαμβάνει ο κατάλογος που παρέδωσε η Hellenic Train στις Αρχές καθώς και ότι δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στο τρένο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

«Οι ημέρες που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες για όλη τη χώρα και για την εταιρεία μας, η οποία έχασε 9 εργαζόμενους στο δυστύχημα. Η Hellenic Train εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων στους οποίους προσφέρει με κάθε τρόπο την στήριξή της.

Η Hellenic Train, εταιρεία επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, συνεργάζεται στενά με τους διασώστες και τους φορείς ήδη από τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση των δύο συρμών στα Τέμπη, στο ύψος του Ευαγγελισμού.

Το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος και παρείχε υποστήριξη, σε συνεργασία με τις αρχές, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και τις ομάδες διάσωσης, ενώ μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε την κινητοποίηση των ψυχολόγων που θα βρίσκονταν στα νοσοκομεία.

Επιπλέον, η Hellenic Train παρείχε λεωφορεία για να διευκολύνει τη μεταφορά των επιβατών που κατάφεραν να αποβιβαστούν προκειμένου να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη που ήταν ο τελικός προορισμός. Αμέσως μετά το συμβάν, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ειδικό τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, με σκοπό να παρέχει πληροφορίες και να παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα.

Η Hellenic Train διευκρινίζει ότι ο κατάλογος των ονομάτων των επιβατών που δόθηκε στις αρχές περιλαμβάνει μόνο τους επιβάτες που είχαν αγοράσει διαδικτυακό εισιτήριο.

Στην περίπτωση των επιβατών που αγόρασαν εισιτήρια στα εκδοτήρια εισιτηρίων, το εισιτήριό τους, αν και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση, δεν ήταν ονομαστικό. Η εταιρεία ενημερώνει ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που πωλούνται δεν υπερβαίνει ποτέ τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

Στους υπεραστικούς συρμούς, όλα τα εισιτήρια αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις και, ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως τρόπου αγοράς, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω του εκδοτηρίου ή στο τρένο, ο αριθμός των εισιτηρίων που πωλούνται δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Η Hellenic Train επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου στο τρένο. Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης στο βαγόνι του εστιατορίου είναι ηλεκτρικός.

Η εταιρεία συνεχίζει το έργο της, βοηθώντας και υποστηρίζοντας τα θύματα, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και όλες τις αρμόδιες αρχές» .

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Κερδίζει την “μάχη” o μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού (βίντεο)

Τρένα: Από το 2010 οι μηχανοδηγοί προειδοποιούσαν για δυστύχημα (βίντεο)

Πέθανε ο πατέρας του Παντελή Παντελίδη