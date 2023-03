Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Έβγαλαν την… υποχρέωση οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση με την ουραγό Καρδίτσα στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός αψήφησε τραυματισμούς και απουσίες, εξαργυρώνοντας τη δυναμική εκκίνηση του και μετατρέποντας σε... περίπατο την αναμέτρηση με την ουραγό Καρδίτσα στο ΟΑΚΑ, για την 17η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «πράσινοι» έφτασαν άνετα στη νίκη με 91-75, βελτιώνοντας σε 14-2 το ρεκόρ τους και βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τους φιλοξενούμενους (3-14).

Το «τριφύλλι» δεν είχε στη διάθεση του τους τραυματίες Αγραβάνη, Γκουντάιτς, έχασε στην πορεία τους Γουόλτερς (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο), Γουίλιαμς (ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο), ενώ δεν υπολόγιζε στους Τόμας, Γκριγκόνις που δεν είναι δηλωμένοι στη Basket League, αλλά και στους Σαμοντούροβ - Αβδάλα, που είχαν υποχρεώσεις με τους εφήβους στο Rising Stars.

Ωστόσο, αυτό δεν πτόησε την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, η οποία είδε τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να τελειώνει τον αγώνα με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τον Παναθηναϊκό στην επιτυχία. Άξιος συμπαραστάτης του Έλληνα γκαρντ ο Λευτέρης Μαντζούκας με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (14) και ριμπάουντ (13) τελείωσε τον αγώνα ο Γιώργος Παπαγιάννης. Διψήφιος μετά από καιρό ο Ντουέιν Μπέικον με 12 πόντους, ενώ το παρκέ πάτησε και ο Νίκος Παππάς, χωρίς όμως να κάνει τη διαφορά στην επίθεση.

Πλέον ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, όπου καλείται να αντιμετωπίσει την Μονακό εκτός έδρας (08/03) και τον Ερυθρό Αστέρα εντός (10/03).

Τα δεκάλεπτα: 23-8, 42-31, 74-52, 91-75

Με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κυριαρχεί μέσα στις ρακέτες και την άμυνα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και στο 10΄ εξασφάλισε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 15 πόντων (23-8). Ωστόσο, σε αυτό το διάστημα είδε τον Ντέρικ Γουίλιαμς να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και να μην επιστρέφει στον αγώνα.

Δίχως να χάσει τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση, το «τριφύλλι» εκτόξευσε στο 15΄ τη διαφορά στο +22 (40-18) και με εξαίρεση ένα βραχυκύκλωμα μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 2-13 και είδε την Καρδίτσα να πλησιάζει στο -11 (42-31), δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Τσώνος, Στρέμπας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης 10, Γουόλτερς 2, Λι 2, Παπαγιάννης 14, Γουίλιαμς, Γ. Καλαϊτζάκης 20 (1), Μπέικον 12 (3), Πονίτκα 11 (2), Μαντζούκας 14 (2).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Έβανς 18, Αγραβάνης 6, Γκιουζέλης 6 (2), Γουέστ, Γκάλινατ 16 (3), Πρίτζετ 7 (1) , Αθηναίου 5 (1), Γκάμπροβσεκ 8, Σαρικόπουλος, Πεφάνης.

