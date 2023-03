Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην Κύπρο για τους δυο νέους - Πότε θα γίνουν οι κηδείες τους

Πότε φτάνουν στην Κύπρο οι σοροί των δυο παιδιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η παράκληση των οικογενειών τους.

Το απόγευμα της Κυριακής καταφθάνει στην Κύπρο η σορός της άτυχης Αναστασίας Αδαμίδη που επέβαινε στην μοιραία αμαξοστοιχία των Τεμπών.

Θερμή παράκληση της οικογένειάς της προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ είναι να μην καλύψουν δημοσιογραφικά ούτε τη νεκρώσιμο ακολουθία, ούτε την ταφή της.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει:

''Την πολυαγαπημένη μας κόρη και αδελφή Αναστασία Αδαμίδη, κηδεύουμε την Δευτέρα 06/03/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάφο και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Οι τεθλιμμένοι: γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς. Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για στήριξη οικογένειας συγγενικού προσώπου με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η οικογένεια θα ήθελε δημόσια να παρακαλέσει τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όπως σεβαστούν την επιθυμία της να μην καλύψουν δημοσιογραφικά την νεκρώσιμο ακολουθία και ταφή. Αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο ενδιαφέρον, θερμή παράκλησή μας όμως είναι αυτές οι πολύ ευαίσθητες προσωπικές στιγμές να μην τύχουν προβολής και δημοσιότητας.

Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την αμέριστη συμπαράσταση''.

Την Δευτέρα 6/3/2023 στις 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου οδηγείται στην τελευταία του κατοικία και ο αδικοχαμένος φοιτητής στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, Κυπριανός Παπαϊωάννου.

Παράκληση της οικογένειας, όπως στην εξόδιο ακολουθία παραστούν όλοι με λευκά ρούχα και αντί στεφάνων να δοθούν εισφορές διά την αποπεράτωση των έργων συντήρησης του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις μνήμη της Ψυχής του Κυπριανού.

Η σορός του άτυχου Κυπριανού καταφθάνει στην Κύπρο μαζί με εκείνη της άτυχης Αναστασίας, το απόγευμα της Κυριακής με πτήση από την Θεσσαλονίκη.

