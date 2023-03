Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Διεργασίες στη συμμαχία κατά του Ερντογάν

Τη Δευτέρα αναμένεται η ανακοίνωση του ονόματος του επικεφαλής της συμμαχίας της αντιπολίτευσης που θα «κατέβει» κατά του Ερντογάν.

Οι πέντε ηγέτες των κομμάτων που συγκροτούν τη συμμαχία της αντιπολίτευσης μετά την αποχώρηση του εθνικιστικού Καλού Κόμματος της Μεράλ Ακσενέρ συναντήθηκαν το Σάββατο και ανανέωσαν τη δέσμευσή τους στις αρχές που είχαν υιοθετήσει εν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Μαΐου.

«Η συμμαχία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της προς την ίδια κατεύθυνση, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και στόχους της», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους τα κόμματα, μετά την πεντάωρη συνεδρίαση των ηγετών τους.

Η Ακσενέρ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το κόμμα της (IYI) αποχωρεί από τη συμμαχία, διαφωνώντας με την πρόταση των υπολοίπων να επιλεγεί ως υποψήφιός τους για την προεδρία ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Κατηγόρησε τους άλλους ηγέτες ότι ασκούν πιέσεις στο κόμμα της και αψηφούν τη λαϊκή βούληση. Η ίδια πρότεινε ως υποψηφίους τους δημάρχους της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, Μανσούρ Γιαβάς και Εκρέμ Ιμάμογλου. Και οι δύο προέρχονται από το CHP.

Η αντιπολίτευση σκοπεύει να ανακοινώσει την Δευτέρα, 6 Μαρτίου, τον κοινό υποψήφιό της, που θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον απερχόμενο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

