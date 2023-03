Life

Πρίγκιπας Χάρι: Ήμουν διαφορετικός, η κάνναβη με βοήθησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με γιατρό ειδικευμένο στα ψυχικά τραύματα μίλησε ο πρίγκιπας Χάρι, «βγάζοντας» πολλά στην επιφάνεια.

Ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε χθες Σάββατο ότι ανέκαθεν ένιωθε «ελαφρώς διαφορετικός» από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και ότι η χρήση κάνναβης τον βοήθησε, κατά τη διάρκεια μακροσκελούς συζήτησης με έναν ουγγροκαναδό γιατρό και συγγραφέα, ειδικό σε ψυχικά τραύματα.

Ο 38χρονος Χάρι είπε στον δρ Γκάμπορ Μάτε ότι, έχοντας μεγαλώσει σε μια «διαλυμένη οικογένεια», κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μην μεταδώσει (ψυχικά) «τραύματα» στα παιδιά του.

Η συζήτηση με τον δρ Μάτε ακολούθησε την κυκλοφορία της αμφιλεγόμενης αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Ρεζέρβα» στην οποία ο πρίγκιπας Χάρι αφηγείται την εφηβεία του, που σημαδεύτηκε από προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ, και περιγράφει λεπτομερώς την κατάρρευση της σχέσης του με τον πατέρα του (βασιλιά Κάρολο Γ’) και τον αδερφό του (πρίγκιπα Ουίλιαμ).

«Σε όλη μου τη ζωή, από νεαρή ηλικία, ένιωθα ελαφρώς διαφορετικός από την υπόλοιπη οικογένειά μου», είπε ο Χάρι στον δρ Μάτε, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου. «Ένιωθα περίεργα σε αυτό το περιβάλλον και ξέρω πως και η μητέρα μου ένιωθε το ίδιο» είπε, αναφερόμενος στην αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ισχυρίστηκε ότι τον «έσωσε» η σύζυγός του Μέγκαν, «ένας εξαιρετικός άνθρωπος» που «προερχόμενος από έναν διαφορετικό κόσμο», τον βοήθησε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γκάμπορ Μάτε – συγγραφέας πολλών βιβλίων για τα ψυχικά τραύματα, τον εθισμό και τις ασθένειες – διέγνωσε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στον πρίγκιπα Χάρι. Συνοψίζοντας τη ζωή του μέχρι σήμερα, ο δρ Μάτε υπογράμμισε ότι ο Χάρι – ο οποίος έχασε τη μητέρα του σε ηλικία 12 ετών και αργότερα υπηρέτησε στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν – υποφέρει από «πολλά ψυχικά τραύματα».

Εγκατεστημένος πλέον στην Καλιφόρνια αφότου απαρνήθηκε τη βασιλική οικογένεια στις αρχές του 2020, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για το πώς μεγαλώνει τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Μέγκαν, τον τρίχρονο Άρτσι και την ενός έτους Λίλιμπετ. «Αισθάνομαι ότι έχω τεράστια ευθύνη, για να μην τους μεταδώσω ψυχικά τραύματα ή αρνητικά βιώματα που είχα», είπε.

Στην αυτοβιογραφία του, ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχεται ότι στην εφηβεία του έκανε τακτικά χρήση κάνναβης και είχε δοκιμάσει κοκαΐνη. Στον δρ Μάτε είπε ότι η κοκαΐνη «δεν μου έκανε τίποτα», αλλά η μαριχουάνα ήταν «διαφορετική». «Με βοήθησε πραγματικά», ισχυρίστηκε.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν αποκαλύψει εάν το ζεύγος Χάρι-Μέγκαν θα παραστεί στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ τον Μάιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη – ΑΔΕΔΥ: Απεργία την Τετάρτη 8 Μαρτίου

Τροχαίο: Φορτηγάκι έπεσε σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη – Αλικανιώτης: Δεν θέλω να με λένε ήρωα, το αυτονόητο έκανα