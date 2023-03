Κόσμος

Ισραήλ: Ογκώδεις διαδηλώσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες διαδηλωτές αντιδρούν στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν για ένατο συνεχόμενο Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών πόλεων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Οι κινητοποιήσεις στο Τελ Αβίβ, όπως και σε πολλές άλλες ισραηλινές πόλεις, ξεκίνησαν ειρηνικά αλλά εξελίχθηκαν επεισοδιακά. Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται διαδηλωτές να σπάνε οδοφράγματα της αστυνομίας και να ανάβουν φωτιές, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να απωθήσουν το συγκεντρωμένο πλήθος στο Τελ Αβίβ.

«Ελπίζω πως αυτή η ογκώδης διαδήλωση θα έχει αποτέλεσμα και θα γίνει σαφές ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε», είπε στο πρακτορείο Reuters ο 53χρονος καθηγητής Ιστορίας Ρόνεν Κοέν.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το Ισραήλ να μετατραπεί σε δικτατορία», υποστήριξε η 68χρονη εκπαιδευτικός Όφιρ Κουμπίτσκι, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να κερδίσουμε».

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση αυξάνει τον πολιτικό έλεγχο στους διορισμούς δικαστών και δίνει τη δυνατότητα στην Κνεσέτ να περνάει νόμους ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει πως είναι αντισυναγματικοί, απειλώντας έτσι την ίδια τη δημοκρατία.

Η αντιπολίτευση έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς και οι επικριτές του πιστεύουν ότι εάν τελικά η μεταρρύθμιση εγκριθεί, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί για να ακυρώσει τυχόν καταδικαστική απόφαση σε περίπτωση που κριθεί ένοχος από τη δικαιοσύνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό - ΗΣΑΠ: 24ωρη απεργία την Κυριακή - Ποιες ώρες θα κινούνται οι συρμοί

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος στην Κύπρο για τους δυο νέους - Πότε θα γίνουν οι κηδείες τους

Εκλογές στην Τουρκία: Διεργασίες στη συμμαχία κατά του Ερντογάν