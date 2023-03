Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – Θεία επιζήσασας: Η ανιψιά μου λέει συνεχώς “μυρίζει καμένο”

Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία νεαρή που επέζησε της τραγωδίας στα Τέμπη περιέγραψε η θεία της στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

«Σας μιλάω και ντρέπομαι γιατί πρέπει να συμβαίνουν ατυχήματα και να λέμε μετά ‘πρέπει να το φτιάξω αυτό’. Θα πάει φυλακή αυτός που έκανε το λάθος, αλλά κανένας από αυτούς που έχουν την ευθύνη δεν θα πάει φυλακή», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» η θεία επιζήσασας από την τραγωδία των Τεμπών.

Η νεαρή βρισκόταν στο πίσω μέρος του τρένου και η θεία της, η Γιώτα, περιέγραψε πως, «τα παιδιά που έζησαν, που δεν κοιμούνται, που κλαίνε,

Δεν είναι καλά, κοιμάται λίγο, ξυπνάει, λέει συνεχώς ‘μυρίζει καμένο’».

Η γυναίκα ξεκαθάρισε πως, «δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η προηγούμενη ή η επόμενη κυβέρνηση» και ζήτησε όχι παραιτήσεις από θέσεις, αλλά απόσυρση από την πολιτική.

«Τον σκασμό να τον βγάλουν οι υπεύθυνοι, οι κυβερνήσεις να βγάλουν τον σκασμό και να μας ακούσουν, να σκύψουν το κεφάλι και να μας ακούσουν», κατέληξε η κυρία Γιώτα.

