Μπαπέ: Το ρεκόρ του στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεκόρ κατέρριψε ο Μπαπέ στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ναντ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να... καλπάζει προς το δεύτερο διαδοχικό πρωτάθλημα της στη Ligue 1, κάμπτοντας την αντίσταση της φιλοξενούμενης Ναντ με 4-2 και αυξάνοντας τη διαφορά από τη «διώκτρια» της Μαρσέιγ (έχει έναν αγώνα λιγότερο) στους 11 βαθμούς.

Οι Μέσι και Ατζάμ (αυτογκόλ) φρόντισαν σε ένα πεντάλεπτο να διαμορφώσουν το 2-0 για τους γηπεδούχους (12΄-17΄), πριν οι Μπλας και Γκαναγκό απαντήσουν και ισοφαρίσουν σε 2-2.

Ωστόσο, στην επανάληψη o Περέιρα έδωσε στο 60΄ και πάλι προβάδισμα στους «πρωτευουσιάνους», πριν ο Μπαπέ διαμορφώσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το τελικό 4-2 και γράψει Ιστορία, καθώς συμπλήρωσε τα 201 γκολ με τη φανέλα της ομάδας, «εκθρονίζοντας» από την κορυφή τον πρώτο σκόρερ της Παρί, Έντινσον Καβάνι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής, αλλά και η βαθμολογία της γαλλικής Ligue 1 έχουν ως εξής:

Νις-Οσέρ 1-1

(45΄+1΄ Λαμπόρντ - 36΄ Χέιν)

Λανς-Λιλ 1-1

(41' αυτ. Φόντε-69' Ντέιβιντ)

Παρί ΣΖ-Ναντ 4-2

(12΄ Μέσι, 17΄ αυτ. Ατζάμ, 60΄ Περέιρα, 90+2΄ Μπαπέ - 31΄ Μπλας, 38΄ Γκαναγκό)

Τρουά-Μονακό 5/3

Μονπελιέ-Ανζέ 5/3

Στρασμπούρ-Μπρεστ 5/3

Ρεμς-Αζαξιό 5/3

Τουλούζ-Κλεσμόν 5/3

Λιόν-Λοριάν 5/3

Ρεν-Μαρσέιγ 5/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 63 -26αγ.

Μαρσέιγ 52

Λανς 51 -26αγ.

Μονακό 50

Ρεν 46

Λιλ 45 -26αγ.

Νις 42 -26αγ.

Λοριάν 39

Λιόν 38

Ρεμς 37

Τουλούζ 32

Κλερμόν 31

Ναντ 28 -26αγ.

Μονπελιέ 27

Στρασμπούρ 22

Οσέρ 22 -26γ.

Αζαξιό 21

Μπρεστ 20

Τρουά 19

Aνζέ 10

