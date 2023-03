Αθλητικά

NBA - Μπακς: Οι Σίξερς έβαλαν... φρένο στα “Ελάφια” με ανατροπή

Οι Σίξερς άλωσαν το Fiserv Forum και υποχρέωσαν την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη πρώτη ήττα μετά από δεκαέξι συνεχόμενες νίκες.

Στις 16 διαδοχικές νίκες, σταμάτησε το σερί των Μπακς, καθώς τα ξημερώματα, οι Σίξερς επικράτησαν μέσα στο Μιλγουόκι με 130-133. Παρά το γεγονός ότι στο τέλος της τρίτης περιόδου, βρέθηκαν να προηγούνται με 18 πόντους διαφορά, τα «ελάφια», γνώρισαν την πρώτη τους ήττα από τις 16 Ιανουαρίου και πλέον, μετρούν 45 νίκες και 18 ήττες στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν για ακόμη ένα βράδυ εξαιρετικός, καθώς πέτυχε double-double με 34 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ στα 35 λεπτπά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχής του, είχε τέσσερις ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ, επτά λάθη και πέντε φάουλ. Ανάλογη εμφάνιση και από τον Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους και πήρε 13 ριμπάουντ, ενώ ο Γκρέισον Αλεν πέτυχε 20 πόντους και ο Μπρουκ Λόπεζ, 26.

Από τους φιλοξενούμενους, διακρίθηκαν ο Τζέιμς Χάρντεν με 38 πόντους, εννέα ριμπάουντ και 10 ασίστ και ο Ζοέλ Εμπίιντ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, πήρε έξι ριμπάουντ και έδωσε 10 ασίστ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Φιλαδέλφεια 130-133

Κλίβελαντ-Ντιτρόιτ 114-90

Ουάσινγκτον-Τορόντο 109-116 (παρ.)

Μαϊάμι-Ατλάντα 117-109

Σαν Αντόνιο-Χιούστον 110-122

Σακραμέντο-Μινεσότα 134-138

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 45-19

Φιλαδέλφεια 41-22

Νέα Υόρκη 37-27

Μπρούκλιν 35-28

Τορόντο 31-34

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 45-18

Κλίβελαντ 40-26

Σικάγο 29-35

Ιντιάνα 28-36

Ντιτρόιτ 15-49

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 35-30

Ατλάντα 32-32

Ουάσινγκτον 31-32

Ορλάντο 27-37

Σάρλοτ 20-45

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 45-19

Μινεσότα 34-32

Γιούτα 31-33

Πόρτλαντ 29-34

Οκλαχόμα Σίτι 29-34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 37-26

Φοίνιξ 35-29

Γκόλντεν Στέιτ 34-30

Λ.Α. Κλίπερς 33-33

Λ.Α. Λέικερς 30-34

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 38-24

Ντάλας 33-31

Νέα Ορλεάνη 31-33

Σαν Αντόνιο 16-48

Χιούστον 14-49