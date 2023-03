Τοπικά Νέα

ΑΠΘ: Επεισόδια με μολότοφ, χημικά και ζημιές (εικόνες)

Νύχτα επεισοδίων έξω από το ΑΠΘ. Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν με χημικά.

Ενταση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ομάδα ατόμων, έριξε βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν μπροστά στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ, στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων ενώ μία βόμβα μολότοφ που έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες βγήκαν από τον χώρο του ΑΠΘ όπου πραγματοποιούνταν μουσική εκδήλωση.

