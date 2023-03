Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Πώς σκύλος έσωσε επιβάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ιστορία που κυκλοφορεί στα social media περιγράφει πώς μία κοπέλα και ο φίλος της σώθηκαν εξαιτίας του σκυλιού της.

Την ιστορία μίας γυναίκας για το πώς το σκυλί της έσωσε τη ζωή της κόρης της κατά την τραγωδία στα Τέμπη, μοιράστηκε χρήστης του Facebook από την Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, νεαρή που ταξίδευε με τον σύντροφό της και το σκυλάκι της από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη με εισιτήριο για το δεύτερο βαγόνι, αναγκάστηκε από τον ελεγκτή να καθίσει στο όγδοο, λόγω της πολυκοσμίας και του σκυλιού.

Έτσι, σύμφωνα με την ανάρτηση, σώθηκε η ζωή της.

«Τρίτη μεσημέρι μας αποχαιρετάνε για να γυρίσουν πίσω.

Την ώρα που πάνε να βγούνε την πόρτα, το σκυλάκι μας τρέχει πίσω τους και αρχίζει να τους γαβγίζει.

Το παίρνει η κόρη μου αγκαλιά και αυτό αρχίζει να την γλύφει.

Το αφήνει κάτω και ξεκινάει να φύγει. Το ίδιο πάλι.

Το σκυλάκι να την τραβάει. Να μην την αφήνει.

Πρώτη φορά το έκανε αυτό. Τόσες φορές έφευγε το παιδί. Έκανε σαν τρελό το σκυλί.

Μαμά μου λέει, να το πάρω μαζί μου; Τι λες παιδί μου; Πού να το πάρεις Θεσσαλονίκη;

Καλά μου λέει. Αλλά το σκυλάκι και πάλι δεν την άφηνε. Μαμά θα το πάρω, άλλωστε σ ένα μήνα θα γυρίσουμε πάλι για το Πάσχα.

Εντάξει είπα. Και φύγανε. Πάνε στο τρένο.

Η μητέρα σταματάει κ δείχνει το εισιτήριο.

Βαγόνι Νο 2. Μόλις φτάνουν στο σταθμό με το σκυλάκι μαζί, τους λέει ο ελεγκτής: Στο βαγόνι Νο 2 έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείτε να πάτε μαζί με τον σκύλο εκεί. αν ήσασταν μόνοι σας οκ. Σας παρακαλώ περάστε στο τελευταίο. Στο βαγόνι Νο 8 εκεί θα μπορείτε να καθίσετε με το ζωάκι σας.

Η μητέρα έκλαιγε κ τα έλεγε με το σκυλάκι αγκαλιά. Τον φύλακα άγγελο τους είπε.

Έτσι σώθηκαν τα παιδιά. Υπάρχουν Άγγελοι. ΑΜΗΝ».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε πάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στον Εισαγγελέα ο σταθμάρχης με βαρύ κατηγορητήριο

Κυριακή της Ορθοξοδίας: Τι γιορτάζουμε και τι τρώμε