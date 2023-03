Πολιτική

Μητσοτάκης για Τέμπη: Συγγνώμη, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα

Ο Πρωθυπουργός για την τραγωδία στα Τέμπη, τις αλλαγές που έρχονται άμεσα, τις επιδιώξεις και την κακιά (χ)ώρα.

Μακροσκελή ανάρτηση έκανε ο Πρωθυπουργός, με θέμα την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας πως, "δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα", προανήγγειλε σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών της χώρας, με αρχή την τοποθέτηση της τηλεδιοίκησης.

Απολόγηθηκε στους γονείς για το δυστύχημα και τόνισε πως θα ζητηθεί η βοήθεια και ξένων για τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο σε όσους επαγγελματίες συνέβαλαν στις επιχείρησεις διάσωσης, όσο και σε όσους επιβάτες βοήθησαν, σε όσους έδωσαν αίμα και σε όσα παιδιά διαδήλωσαν για την "κακιά (χ)ώρα", υποσχόμενος να την αλλάξει.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Η Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ωραίο το κείμενο που έγραψαν οι επικοινωνιολόγοι στον κ. Μητσοτάκη για να το αναρτήσει στο fb. Γεμάτο ενσυναίσθηση. Όπως λέει και στην αρχή, αυτή τη φορά χωρίς ξύλινα λόγια. Όπως δηλαδή κάθε άλλη φορά. Ωραία και η συγνώμη που τον ανάγκασαν να γράψει. Μόνο που άργησαν πέντε ημέρες. Και τίποτα από αυτά δεν είναι δικό του. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Ακόμη και αυτή τη συγνώμη, όμως, δεν έχει το σθένος να την αναλάβει ο ίδιος. Σπεύδει να τη μοιραστεί με όσους κυβέρνησαν πριν από αυτόν για να μην αναμετρηθεί ποτέ με τις δικές του ευθύνες. Και για να μην δώσει ούτε μισή απάντηση στα γιατί που μας πληγώνουν. Μόνο λόγια και υποσχέσεις ότι θα κάνει τώρα, τις λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές, όσα δεν έκανε τέσσερα χρόνια».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: «Ο Πρωθυπουργός υπό το βάρος της διογκούμενης οργής για την ανείπωτη τραγωδία, απομακρύνθηκε σήμερα από τη θεωρία του ενός και μόνου υπεύθυνου αλλάζοντας κατά την προσφιλή τακτική του επιφανειακά θέσεις με μόνο στόχο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Το μοντέλο διακυβέρνησης που ο Πρωθυπουργός ονόμασε «επιτελικό κράτος», αποδείχτηκε μια επικοινωνιακή κατασκευή που κατέρρευσε από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες. Ας αποδεχτεί, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες του και ας μην καμώνεται ότι θα σηκώσει τις αμαρτίες των άλλων. Η χώρα χρειάζεται Ισχυρή Θεσμική Δημοκρατία και όχι μια παρέα ημέτερων, που θεωρεί πως μπορεί να διευθύνει τη χώρα».

Σε ανακοίνωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέρεται: «Η «συγνώμη μέσω Facebook» του πρωθυπουργού χωρίς να κοιτά στα μάτια τους Έλληνες δείχνει ότι ο Κ. Μητσοτάκης τρομάζει να δει την πραγματικότητα κατάματα. Η Πραγματικότητα είναι αμείλικτη: Φταίει πρωτίστως αυτός και το κόμμα του, φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει και το ΠΑΣΟΚ».

