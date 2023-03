Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Μνημόσυνο στη Μητρόπολη για τα θύματα (εικόνες)

Τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων που σκοτώθηκαν στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στη Μητρόπολη Αθηνών Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης.

Την τέλεση μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε όλους τους ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση, συμμετέχουσα στη θλίψη και την οδύνη ολόκληρου του ελληνικού λαού για το τραγικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, μετά το πέρας της θείας λειτουργίας της Κυριακής της Ορθοδοξίας, όρισε ότι θα τελεσθεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προς τον σκοπό αυτό απέστειλε ήδη σχετικό εγκύκλιο σημείωμα προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στον καθεδρικό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τελεσθεί η Συνοδική Θεία Λειτουργία την Κυριακή, θα τελέσουν το ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση των θυμάτων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πολιτικών, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων.

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου: «Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, συμμετέχουσα στη θλίψη και την οδύνη ολόκληρου του ελληνικού λαού για το τραγικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, όρισε όπως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της προσεχούς Κυριακής της Ορθοδοξίας, 5 Μαρτίου 2023, τελεσθεί Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της πολυαιμάκτου αυτής τραγωδίας σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προς τον σκοπό αυτό απέστειλε ήδη σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

