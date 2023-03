Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, κυκλοφορικές ρυθμίσεις και Μετρό για 7 ώρες

Παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Δρομολόγια μόνο με εξαιρέσεις στο Μετρό. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω του συλλαλητηρίου που είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Κουτσούμπας: Η ελπίδα είναι στις κινητοποιήσεις για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, για να αποδοθούν οι τεράστιες ευθύνες

«Τα κροκοδείλια δάκρυα και οι εκ των υστέρων συγγνώμες δεν συγκινούν πλέον κανέναν. Σήμερα, μετά από αυτήν την τραγική, την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, η μοναδική ίσως ελπίδα, ένας τόνος αισιοδοξίας είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις του εργαζόμενου ελληνικού λαού, είναι οι κινητοποιήσεις κυρίως της νεολαίας, των μαθητών, των φοιτητών, οι μεγάλες και συγκινητικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Έτσι μόνο δεν θα παραγραφούν οι ευθύνες, έτσι μόνο δεν θα ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, έτσι μόνο 'θα φτάσει το μαχαίρι ως το κόκκαλο', για να αποδοθούν οι τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν και στο κράτος, στον κρατικό μηχανισμό, στις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα όλες - της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ - στην ιδιωτική εταιρεία, στη μεγάλη αυτή μονοπωλιακή, ιταλική εταιρεία και βεβαίως στους άλλους, τους υπόλοιπους, όσους εμπλέκονται ατομικά σε αυτό το έγκλημα» δήλωσε στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ,, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Εμείς θα είμαστε εδώ συνεχώς, μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, μαζί με τη νεολαία, για να απαιτήσουμε αυτές οι ευθύνες να αποδοθούν, να απαιτήσουμε να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής των συνανθρώπων μας, της ευημερίας του λαού μας και κυρίως να ανοίξει ένας δρόμος με τον αγώνα μας και με τις πολιτικές μας επιλογές, έτσι ώστε να γίνει αυτό που λέμε, ο λαός να πάρει την εξουσία. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής, ενάντια σε αυτό το σάπιο, διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας» τόνισε καταλήγοντας στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας.

Μετρό - ΗΣΑΠ: 24ωρη απεργία την Κυριακή - Ποιες ώρες θα κινούνται οι συρμοί

Νέα 24ωρη απεργία σήμερα, Κυριακή, στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, εξήγγειλε το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων κίνησης στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 11:00 στο Σύνταγμα, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Το σωματείο ενημέρωσε πως οι συρμοί θα κινηθούν μόνο στο διάστημα από 09:00 έως 16:00, προς διευκόλυνση της προσέλευσης των διαδηλωτών στη συγκέντρωση.

Και σήμερα δεν θα κινηθούν ούτε ο προαστιακός, ούτε τα τρένα λόγω απεργίας των εργαζομένων.

