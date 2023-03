Κοινωνία

Εξάρχεια: Χειροπέδες σε ανήλικη για μολότοφ κατά αστυνομικών

Μία ανήλικη συνελήφθη λίγο αφού φέρεται να συμμετείχε σε επίθεση κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησαν άγνωστοι χθες το βράδυ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10 το βράδυ ομάδα αγνώστων, πέταξαν μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Τζαβέλα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή μιας 17χρονης, που συμμετείχε στην επίθεση, η οποία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε σύλληψη.

