Τεντόγλου για Τέμπη: Είναι τραγικό αυτό που έγινε, ντρέπομαι να μιλήσω

Η δήλωση του Έλληνα πρωταθλητή μετά την κατάκτηση ακόμα ενός μεταλλίου.

Με ανάμεικτα συναισθήματα, εμφανίσθηκε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μίλτος Τεντόγλου, λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κατέκτησε στον τελικό του άλματος εις μήκος, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στην οδύνη των συγγενών, δυσκολεύθηκε να μιλήσει: «Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Ντρέπομαι να μιλήσω. Το καλύτερο είναι αυτό που είπε ο Νυφαντόπουλος, ότι εμείς εδώ μπορεί ν' αγωνιζόμαστε, αλλά κανείς δεν μπορεί ν' απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω πού ν' αφιερώσω την νίκη».

Οσον αφορά στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Ελληνες φίλαθλοι στο στάδιο, ο Τεντόγλου, επεσήμανε: «Ευχαριστώ πολύ όλους τους Ελληνες που βρέθηκαν στο στάδιο και δημιούργησαν φανταστική κερκίδα, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους τους αθλητές. Το εκτιμώ πολύ».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος άλτης, που κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα διαδοχικά πρωταθλήματα, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και χαίρομαι που το πέτυχα. Δεν ήμουν τόσο καλός, ήταν και το πρωϊνό ξύπνημα. Προσπάθησα για το καλύτερο και είχα ένα μεγάλο άλμα, αλλά άκυρο. Συνήθως πηδάω περισσότερο στο πρώτο άλμα κι εάν ήταν βραδυνός ο αγώνας θα έκανα σίγουρα 8.50 μέτρα. Δεν είμαι ανίκητος, στα ευρωπαικά, οκ ειμαι, αλλα σήμερα θα μπρούσα να χάσω, γιατί δεν ήμουν ο καλός εαυτός μου. Ετσι είναι οι αγώνες. Τα φαβορί χάνουν και τα αουτσάϊντερ, μπορεί να κάνουν κάτι καλό».

Τέλος, οριοθετώντας τους επόμενους στόχους, ο πρωταθλητής Ευρώπης, ήταν σαφής: «Το Πανελληνιο ρεκόρ και το χρυσό μετάλλιο στην Βουδαπέστη».

