Τραγωδία στα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα (εικόνες)

Μολότοφ και χημικά στη συγκέντρωση για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο του συλλαλητήριου για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ειδικότερα σύμφωνα την ΕΛΑΣ τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες και πέτρες εναντίων των αστυνομικών δυνάμεων, που απάντησαν κάνοντας ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, όπου οι άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε μηχάνημα έργου, που ήταν σταθμευμένο στα Προπύλαια, ενώ προκάλεσαν φθορές σε στάσεις λεωφορείων.

Στην συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στη πλατεία Ομονοίας, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν πάλι σε χρήση χημικών καθώς δέχθηκαν επιθέσεις από ομάδες ατόμων.

Τέλος, οι άγνωστοι υποχώρησαν προς την οδό Πειραιώς, όπου σημειώθηκαν μικροεπεισόδια στην συμβολή της με την οδό Σωκράτους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί, ενώ παραμένουν περίπου 300 άτομα μπροστά από την Βουλή χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ένταση.

Κουτσούμπας: Η ελπίδα είναι στις κινητοποιήσεις για να μην ξεχαστεί το έγκλημα

Για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» μίλησε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που παρέστη στο συλλαλητήριο, κάνοντας λόγο για « κροκοδείλια δάκρυα και εκ των υστέρων συγγνώμες» που δεν συγκινούν πλέον κανέναν.

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι ο μόνος τόνος αισιοδοξίας και ελπίδας αυτών των ημερών είναι οι κινητοποιήσεις της νεολαίας, των μαθητών, των φοιτητών, οι μεγάλες συγκινητικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

