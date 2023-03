Κοινωνία

Τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα

Με τι καιρό ξεκινά η εβδομάδα. Πού αναμένοται βροχές, πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία, πόσο θα πνέουν οι άνεμοι.

Τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και στα νότια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά από το μεσημέρι και θα περιοριστούν στα ορεινά των δυτικών ηπειρωτικών, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε τμήματα της Πίνδου άνω των 1.400 μέτρων. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16, στη Θεσσαλία από 4 έως 18, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στη Στερεά από 5 έως 19, στην Πελοπόννησο από 7 έως 18 στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 4 έως 16, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16, στις Κυκλάδες από 9 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, όμως από απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ, όμως από το πρωί θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

