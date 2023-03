Οικονομία

Τέμπη - Hellenic Train: Δεν ενεργοποιεί την εξαίρεση για καταβολή αποζημιώσεων - Η ανακοίνωσή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση της Hellenic Train σχετικά με την αποζημίωση για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η Hellenic Train δεν ενεργοποιεί την εξαίρεση για καταβολή αποζημιώσεων για τα θύματα της μοιραίας σύγκρουσης τρένων στη Λάρισα το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, σε σημερινή ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:

«Συμμεριζόμενη το εθνικό πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί όλη η χώρα και με απόλυτο σεβασμό στους επιβάτες της αμαξοστοιχίας 62, τους τραυματίες και τους συγγενείς των θανόντων του τραγικού δυστυχήματος:

- Μεριμνά σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι συγγενείς των θανόντων, οι τραυματίες και οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 62 της 28.02.2023 να ικανοποιηθούν πλήρως ως προς τα σχετικά τους δικαιώματα με βάση τα άρθρα 11 και 13 του ΕΚ 1371/2007 (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:el:PDF)

- Δηλώνει ότι είναι και θα παραμείνει στη διάθεση συγγενών των θυμάτων για κάθε υποστήριξη που μπορεί να παράσχει. Όπως είναι αυτονόητο θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε συνδρομή με όλες μας τις δυνάμεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των αιτίων αυτού του τραγικού δυστυχήματος.

Για την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας, παρακαλούμε καλέσατε στην τηλεφωνική γραμμή 212 000 2548 Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και την υποβολή απαραίτητων εγγράφων, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@hellenictrain.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε πατήστε εδώ - https://www.hellenictrain.gr/politiki-aporritoy».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, κυκλοφορικές ρυθμίσεις και Μετρό για 7 ώρες

Αλλαγή ώρας: Πότε πάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά

Η Formula 1 κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 - Το πρόγραμμα