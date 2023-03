Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Το ποσό που θα δοθεί για τις κηδείες των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με φήμες για δήθεν περικοπή της δημόσιας δαπάνης για την κηδεία των θυμάτων.

«Σχετικά με φήμες για δήθεν περικοπή της δημόσιας δαπάνης για την κηδεία των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, υπογραμμίζεται ότι οι φήμες αυτές είναι παντελώς ανυπόστατες. Δεν υπάρχει καμία περικοπή!» διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του.

Αντίθετα, όπως επισημαίνει, «με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται, το ποσό της δημόσιας δαπάνης για κάθε κηδεία θυμάτων φυσικών καταστροφών ή δυστυχημάτων ορίζεται σε 3.500 ευρώ».

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί αύριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, συλλήψεις και τραυματίες αστυνομικοί (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Στα μαύρα η Στυλίδα για την κηδεία του ελεγκτή

Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο και έγραψε Ιστορία στην Ευρώπη