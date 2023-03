Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε επιχείρηση με πλαστικά

Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, που βρίσκεται στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΥ, πρόκειται για επιχείρηση με πλαστικά, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, πλησίον της Λεωφόρου Νάτο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.

