Τραγωδία στα Τέμπη - Ολομέλεια δικηγόρων: Σε ειδικό εφέτη ανακριτή να ανατεθεί η υπόθεση

Οι δικηγόροι μελετούν την παρέμβασή τους στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μετά από απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι η διενέργεια της ανάκρισης για την επίμαχη υπόθεση, λόγω της μείζονος σοβαρότητας, θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή.

Αναλυτικότερα, η ολομέλεια στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 5.3.2023, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή το πρόσφατο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Ολομέλεια εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται στους τραυματίες ταχεία αποκατάσταση της υγείας τους.

Στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά σε αυτή την τραγωδία με δεκάδες θύματα νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας.

Η Πολιτεία υποχρεούται άμεσα, χωρίς περιστροφές, να εγγυηθεί και να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη και πολυεπίπεδη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών.

2. Η ταχεία και πλήρης διερεύνηση των αιτίων δυστυχήματος και η απόδοση των ευθυνών, όπου ανήκουν, είναι απόλυτα επιβεβλημένη.

Πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και σχετίζονται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Λόγω της μείζονος σοβαρότητας της υπόθεσης, η διενέργεια της ανάκρισης θα πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό Εφέτη ανακριτή.

3. Η Ολομέλεια αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής από μέλη της, προκειμένου να διερευνήσει από νομική και ουσιαστική σκοπιά την τυχόν παρέμβαση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ιδίω ονόματι, λόγω του ειδικού εννόμου συμφέροντος που έχουν, κατ' άρθρο 90 Κώδικα Δικηγόρων, είτε με την κατάθεση μηνύσεως, είτε με παράσταση προς υπoστήριξη της κατηγορίας στην εκκρεμή ποινική διαδικασία και ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ήθελε βρεθεί.

4. Η Ολομέλεια καταδικάζει έντονα και απερίφραστα κάθε συμπεριφορά δικηγόρου, που επιχειρεί, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο.

Κάθε συμπεριφορά συναδέλφου, που αντίκειται στον Κώδικα Δικηγόρων και τη Δεοντολογία και απάδει του κύρους και της αξιοπρέπειας του δικηγορικού λειτουργήματος, είναι πειθαρχικά ελεγκτέα, και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κάθε Συλλόγου, υποχρεούνται να επιλαμβάνονται, χωρίς καμία καθυστέρηση».

