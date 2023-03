Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη - Κωνσταντινούπολη: Ο Δένδιας στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα (εικόνες)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Αντάλλαξαν εγκάρδια μηνύματα.



Εγκάρδια μηνύματα αντάλλαξαν σήμερα ο Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέσω τηλεφώνου κατά τη επίσκεψή του Έλληνα Υπουργού στην Κωνσταντινούπολη για την εορτή της Ορθοδοξίας, αναφέρουν πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι δεν τέθηκε θέμα συνάντησης καθώς ο Τούρκος Υπουργός βρίσκεται στην Ντόχα. Πάντως και οι δύο πλευρές φέρονται να ευνοούν τη συνέχιση του θετικού κλίματος που δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και να επιδιώκουν την επιστροφή στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών μετά τις εκλογές.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρέστη στην Πατριαρχική και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την Κυριακή Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας περέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς και για τα θύματα σεισμών σε Τουρκία και Συρία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Παραβρέθηκα στην Πατριαρχική & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία @EcuPatriarch για την Κυριακή της Ορθοδοξίας & στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα σιδηροδρομικού δυστυχήματος Τεμπών, καθώς & για τα θύματα σεισμών σε Τουρκία &Συρία (Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου) pic.twitter.com/mFWzY9bAuB

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 5, 2023

