Τραγωδία στα Τέμπη - ΣΥΡΙΖΑ: Να καταργηθεί η επιτροπή για την διερεύνηση του δυστυχήματος

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και υπουργών. Κάνει λόγο μονομερή απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής.



«Οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνουν ο ένας μετά τον άλλο ότι στόχος της τριμελούς Επιτροπής, που όρισε η κυβέρνηση για τη διερεύνηση των ευθυνών, δεν είναι άλλος παρά να προκαταλάβει την έρευνα της Δικαιοσύνης και να επικυρώσει προεκλογικά την ετυμηγορία του κ. Μητσοτάκη, πως για όλα φταίει 'κυρίως ένα ανθρώπινο λάθος' και πως υπάρχουν 'διαχρονικές οι ευθύνες'», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον πρωθυπουργό «να αναιρέσει άμεσα τη μονομερή του απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής, που θα προκαταλάβει τις έρευνες της Δικαιοσύνης. Και να αποδοκιμάσει δημόσια τους υπουργούς του».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «ο κ. Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του το αδιανόητο, ότι 'η κυβέρνηση θα αποδώσει άμεσα, δίκαια και ονομαστικά τις ευθύνες εκεί που πρέπει'». «Λες και αυτό δεν είναι δουλειά της Δικαιοσύνης, αλλά της κυβέρνησης», σχολιάζει. Επιπλέον, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Οικονόμου «δήλωσε σήμερα ότι η Επιτροπή είναι 'το πρώτο επίπεδο' και ότι 'δίπλα σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει και η Δικαιοσύνη'» και πως «σήμερα, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε: 'θα προτείνω σε όλα τα κόμματα στην επόμενη Βουλή να συσταθεί Ειδική Επιτροπή, που θα διερευνήσει την πονεμένη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων όλη την τελευταία εικοσαετία'».



«Αλήθεια, αφού θα προτείνει διακομματική Επιτροπή για να ερευνήσει τα αίτια μετά τις εκλογές, τι ακριβώς θα κάνει η τριμελής Επιτροπή;» αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τονίζει κατόπιν των παραπάνω, ότι «όχι μόνο διορίζουν τον ελεγκτή τους, ενώ είναι ελεγχόμενοι, αλλά μαρτυρούν κιόλας, ότι στόχος τους είναι να υποκαταστήσουν τη Δικαιοσύνη και να προκαταλάβουν το έργο της». Υποστηρίζει δε, ότι «οι δηλώσεις Σκέρτσου, Οικονόμου, σε συνδυασμό με όσα έγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αποτελούν ωμή παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης με στόχο τη συγκάλυψη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον κ. Μητσοτάκη «να αναιρέσει άμεσα τη μονομερή του απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής, που θα προκαταλάβει τις έρευνες της Δικαιοσύνης. Και να αποδοκιμάσει δημόσια τους υπουργούς του». Καταληκτικά δε σημειώνει, ότι «σεβασμός στους νεκρούς σημαίνει σεβασμός στην αμεροληψία όσων θα αναζητήσουν την αλήθεια».

