Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: νίκη με... μισή ντουζίνα γκολ για τους “ερυθρόλευκους”

Σε μία εντυπωσιακή εμφάνιση οι Πειραιώτες, συνέτριψαν τον Λεβαδειακό στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και πιστοποιώντας την αγωνιστική του άνοδο υπό τις οδηγίες του Μίτσελ Γκονζάλες, ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Πεπ Μπιελ (2’, 49') και Σέρτζι Κανός (86', 88') σκόραραν από δύο φορές, ενώ δίχτυα βρήκαν ακόμα και οι Ίνμπομ Χουάνγκ (38'), Σεντρίκ Μπακαμπού (58'πέν.).

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με το… καλησπέρα. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Μπιελ με ωραία ατομική ενέργεια και φαλτσαριστό σουτ νίκησε τον Νταβίντ Γκροφ, «γράφοντας» το 1-0. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και να σπαταλά ευκαιρίες, πότε με τον Κώστα Φορτούνη (11’) και πότε με τον Γιώργο Μασούρα (15’). Όχι πως οι Βοιωτοί έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Στο 23’ πλησίασαν στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Παναγιώτη Συμελίδη πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Ο Γκροφ ήταν και πάλι στο 25’ αυτός που σταμάτησε τη (νέα) κεφαλιά του Μασούρα ενώ ο Πασχαλάκης ήταν στη σωστή θέση για να μπλοκάρει το σουτ του Γιάννη Γιαννιώτα στο 37'. Στο επόμενο λεπτό, ο Ολυμπιακός έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη. Από το σημείο του κόρνερ, ο Φορτούνης έστειλε συστημένη την μπάλα στον Χουάνγκ, που με δεξί σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0.

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με γκολ. Ο Φορτούνης έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε τον Μπιελ, ο οποίος ξεπέρασε και τον Γκροφ για το 3-0. Πέντε λεπτά μετά, έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο Κωνσταντίνος Περράκης καταλογισε πέναλτι σε χέρι του πεσμένου Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Μπακαμπού, πετυχαίνοντας το 12ο τέρμα του στη Super League.

Ο Παϊτίμ Κασάμι ήταν ο επόμενος που απείλησε, στο 68', την εστία του Γκροφ, αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση, όπως άστοχο ήταν και το σουτ του Μασούρα τρία λεπτά αργότερα. Ο Παναγιώτης-Μάριος Βήχος δεν μπόρεσε από πλάγια θέση να νικήσει τον Πασχαλάκη στο 78', με τον Γκροφ να προλαβαίνει τον εφορμούντα Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην αντεπίθεση. Εν τέλει, ο Ολυμπιακός έφτασε και σε πέμπτο γκολ, με τον Κανός να βρίσκει δίχτυα έπειτα από τη σέντρα του Ματιέ Βαλμπουενά. Το σκηνικό, με τους ίδιους ακριβώς πρωταγωνιστές, επαναλήφθηκε δύο λεπτά μετά, για το τελικό 6-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν και πάλι στη δεύτερη θέση μαζί με την ΑΕΚ, που έχει όμως δύο παιχνίδια λιγότερα, τη στιγμή που οι Βοιωτοί του Γιάννη Πετράκη παραμένουν εγκλωβισμένοι στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.



Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Μασούρας, Ανδρούτσος - Χάμοντ, Παζ.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλες): Πασχαλάκης, Ραμόν, Φορτούνης (73' Βαλμπουενά), Ανδρούτσος, Μασούρας (73' Μποτούτσι), Μπιελ (59' Κανός), Μπα, Χουάνγκ (59' Κασάμι), Σαμασέκου, Ντόη, Μπακαμπού (59' Ελ Αραμπί).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Παζ, Χάμοντ (70' Νίκας), Μεχία (59' Μπελμόντ), Βήχος, Δούμτσιος, Ντεντάκης, Συμελίδης (58' Σαβιέρ), Τσάπρας, Γιαννιώτας (82' Τορό), Βρακάς (71' Σαχπεκίδης).

*Πριν την σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.