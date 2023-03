Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Την Δευτέρα η κηδεία του 21χρονου Τάσου - “Μαμά κοιμήσου, θα αργήσω”

Συγγενείς και φίλοι θα που το τελευταίο αντίο στον 21χρονο που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η έκκληση της οικογένειάς του.



Το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Μαρτίου θα γίνει στη γενέτειρά του, την Καρδίτσα, η κηδεία του 21χρονου Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του φοιτητή που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, λίγα λεπτά αφού είχε πει στη μητέρα του «μαμά κοιμήσου, θα αργήσω». Το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Μαρτίου θα γίνει στη γενέτειρά του, την, η, του φοιτητή που έχασε τη ζωή του στολίγα λεπτά αφού Σπούδαζε στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και επέστρεφε μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Είχε πάρει το τρένο από την Καρδίτσα, το απόγευμα της Τρίτης. Στον σταθμό του Παλαιοφάρσαλου μπήκε στην μοιραία αμαξοστοιχία προκειμένου να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο Τάσος ήθελε να τελειώσει την σχολή του και μαζί με τον αδελφό του Γιώργο, να φροντίσουν τα κτήματα της οικογένειας στο χωριό. Όταν δεν μελετούσε και δεν δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση, του άρεσε να φεύγει με την μοτοσικλέτα του στον κάμπο. Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα φτάσει στην Καρδίτσα στις 12 το μεσημέρι και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.



Η οικογένεια του επιθυμεί αντί στεφάνων, την ενίσχυση του «Σπιτιού της Αγάπης» στην Καρδίτσα ή του συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».