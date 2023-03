Αθλητικά

Κολοσσός - Ολυμπιακός: Νίκη στην εκπνοή για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Κολοσσός έφτασε μια ανάσα από τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά τον... σταμάτησε ο Βεζένκοφ.



Μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι, ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την εμφάνισή του και στην Basket League, αφού χρειάστηκε το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ, στα 5,6'' πριν τη λήξη, για να νικήσει με 80-79 τον Κολοσσό, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Basket League. O φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε συνολικά 33 πόντους και ήταν μία ακόμη φορά ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν τους 32 βαθμούς σε 16 αγώνες.

Οι Ροδίτες από την πλευρά τους έκαναν ό,τι περνούσε από το... χέρι τους για να διατηρήσουν το αήττητο στην έδρα τους, αλλά δεν τα κατάφεραν γνωρίζοντας την πρώτη ήττα σε 8 αγώνες στο «σμαραγδένιο νησί» και 8η στο σύνολο (24β.). Η αλήθεια είναι πως ο Δημήτρης Κατσίβελης... κρατούσε στα χέρια του την... έκβαση του αγώνα, αλλά το σουτ του κατέληξε στο σίδερο.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 38-34, 63-60, 79-80

Ο Κολοσσός προηγήθηκε με +7 (17-10 στο 8'), βρίσκοντας λύσεις στο σκοράρισμα από τον Χάρη Γιαννόπουλο. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, κάλυψε τη διαφορά και βρέθηκε στο +1 (22-23) στο 10ο λεπτό. «Μάχη» έγινε στη 2η περίοδο, με τους γηπεδούχους να κοιτούν κατάματα τους Πειραιώτες και να πηγαίνουν με +4 (38-34) στ' αποδυτήρια στο ημίχρονο. Παρά τους 16 πόντους του Σάσα Βεζένκοφ στην 3η περίοδο, οι Ροδίτες απαντούσαν με πολυφωνία στην επίθεση -«καυτοί» ήταν οι Τζέιμς Γιανγκ και Μάικλ Ντίξον- για να προηγηθούν και με +9 (46-37 στο 23'). Το τέλος τους 3ου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο -3 (63-60). Χιτσκοκικό φινάλε επεφύλασσε το 4ο δεκάλεπτο. Ο Ταρίκ Μπλακ βρήκε μπροστά για τους «ερυθρόλευκους», ο Κρις Κόφι μάζευε τα ριμπάουντ για τον Κολοσσό, για να ξεφύγει με +4 (73-76) ο Ολυμπιακός, με 2.13'' πριν το τέλος, από σουτ των Λαρεντζάκη και Μπλακ. Ο Κολοσσός απάντησε με δύο διαδοχικά τρίποντα και προσπέρασε με 79-77, αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ... μίλησε τελευταίος.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς-Σώμος-Κοϊμτζόγλου (Βιντζηλαίος)

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 8 (2), Ντίξον 14 (3), Χατζηδάκης 2, Κατσίβελης 6, Γιαννόπουλος 17 (4), Κένταλ 6, Σταρκς 2, Μορέιρα 10, Τζέιμς 11 (2), Κόφεϊ 3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Κέιναν 6 (2), Φαλ 3, Βεζένκοφ 33 (7), Παπανικολάου 14 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 3 (1), Σλούκας 5, Μπολομπόι, Πίτερς 3 (1), Μπλακ 9

