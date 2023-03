Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος: Νίκη στους “Ζωσιμάδες” για τους Θεσσαλούς

Δυνατά στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης παρέμεινε ο Βόλος έπειτα από τη νίκη του μέσα στους "Ζωσιμάδες".



Δυνατά στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League, παρέμεινε ο Βόλος ΝΠΣ έπειτα από τη νίκη του με 1-0 μέσα στους «Ζωσιμάδες» επί του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Στάθης Τάχατος στο 83ο λεπτό σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το πρώτο μέρος ήταν, επιεικώς, μέτριο. Οι Ηπειρώτες είχαν την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη των Θεσσαλών. Η κατοχή της μπάλας έφτασε και στο 70%, ωστόσο αυτό το στατιστικό δε μετουσιώθηκε σε γκολ ή ευκαιρίες για τον ΠΑΣ. Πλην μίας, στο 43ο λεπτό, όταν από εκτέλεση κόρνερ, ο Ροντρίγκο Εραμούσπε πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπόρις Κλέιμαν.

Με πιο δραστήριο τον Κλόντιου Μπαλάν, οι γηπεδούχοι του Θανάση Στάικου μπήκαν ορεξάτα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρουμάνος στο 55’ αστόχησε από πλάγια θέση ενώ στο 61’ ανάγκασε σε επέμβαση τον Κλέιμαν. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παλμοί ανέβηκαν. Το φάουλ του δραστήριου Σωτήρη Νίνη (81’) έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναγιώτη Τσιντώτα, για να έρθει δύο λεπτά μετά το γκολ για τον Βόλο.

Ο Μίκαελ Τσιρίνος έβγαλε τη σέντρα και ο Τάχατος, στην πρώτη του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα, πέτυχε με κεφαλιά το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα των Θεσσαλών. Ο Νταν Ριένστρα έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο ο «Αγιαξ της Ηπείρου» γνώρισε την ήττα που τον κρατά σε εγρήγορση ενόψει της έναρξης των Play Out. Από την άλλη, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ετοιμάζεται με αξιώσεις να διεκδικήσει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στη διαδικασία των Play Off.

Την κίτρινη κάρτα του Μιχαήλ Ματσούκα αντίκρισε για έντονες διαμαρτυρίες ο Κώστας Μπράτσος στο 80ο λεπτό.

Πριν την σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στα Τέμπη.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Κίτρινες: Τζίνο – Τσιρίνος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Πήλιος, Εραμούσπε, Μπακαδήμας, Νίνης, Τζίνο, Ριένστρα, Τζίμας (88’ Σταματελόπουλος), Μορέιρα (73’ Λώλης), Μπάλαν (79’ Μπατίστ).

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Ταχάτος, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Σι, Λούνα, Τσοκάνης (79’ Κάτσε), Μεταξάς (46’ Καρτάλης/90’ Ασλανίδης), Πιρές (90’+3’ Τσελεμπάκης), Τσιρίνος, Οζέγκοβιτς.

