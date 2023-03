Αθλητικά

Λαμία - Άρης: Επιστροφή στις νίκες για τους γηπεδούχους

Μετά από πέντε μήνες η ομάδα της Λαμίας επέστρεψε στις επιτυχίες με νίκη επί του Άρη.



Χρειάστηκε να περάσουν πέντε ολόκληροι μήνες για να επιστρέψει η Λαμία στις επιτυχίες. Τα γκολ των Βικίντας Σλίβκα (15’) και Νίκου Βέργου (26’) χάρισαν στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου τη νίκη με 2-1 επί του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος», σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague. Φλύαροι οι φιλοξενούμενοι, το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς (44’), πέφτοντας στην έκτη θέση.

Μπορεί οι Θεσσαλονικείς να μπήκαν πιο ορεξάτα στο ματς, ωστόσο έπειτα από το πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές. Μάλιστα, στο 15’ άνοιξαν και το σκορ, όταν ο Νταβίντ Σιμόν βρήκε ωραία τον Σλίβκα μέσα στην περιοχή και ο Λιθουανός με σουτ νίκησε τον Χουλιάν Κουέστα για το 1-0. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Άρη είχε προβλήματα. Κι αν η κίτρινη κάρτα στον Νικολά Ενκουλού ήταν το προειδοποιητικό μήνυμα, στο 26’ το λάθος του Καμερουνέζου στόπερ έδωσε την ευκαιρία στον Βέργο, που έκλεψε την μπάλα, να «εκτελέσει» τον Κουέστα για το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το... φιλί της ζωής λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Από εκτέλεση φάουλ του Λουίς Πάλμα στη μεσαία γραμμή και πρώτη κεφαλιά του Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο Μπράμπετς με δεύτερη κεφαλιά νίκησε τον Θανάση Γκαραβέλη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Γκολ που έδωσε τη δυνατότητα στον Απόστολο Τερζή να κάνει διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα, θέλοντας να ωθήσει την ομάδα του στην ανατροπή.

Η βροχή που ξεκίνησε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, έπαιξε το δικό της ρόλο. Ο Άρης απείλησε στο 55’, με την κεφαλιά του Ματέο Γκαρσία έπειτα από σέντρα του Μάρβιν Πίρσμαν, να περνάει δίπλα από το δοκάρι. Στην άλλη πλευρά, ο Ρούμπεν Μαρτίνεθ ανάγκασε σε εξαιρετική επέμβαση τον Κουέστα με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ενώ στο 62’ ήταν η σειρά του Φαμπάνο Λέισμαν να σπαταλήσει σπουδαία ευκαιρία από τη μικρή περιοχή.

Η τελευταία κλασική ευκαιρία χάθηκε για τον Άρη στο 78’, όταν ο Νταρίντα πέρασε την μπάλα στον Ράφαελ Καμάτσο, αυτός βρήκε τον Αντρέ Γκρέι στο ύψος του πέναλτι, αλλά το πλασέ του αφύλακτου Τζαμαϊκανού ήταν άστοχο. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, αφού ο Γιώργος Σαραμαντάς πρόλαβε με τρομερή προβολή το πλασέ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ετσι, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη στη σεζόν και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση, ρίχνοντας, παράλληλα, τον Άρη, στην έκτη.

Πριν την σέντρα της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγωδία στα Τέμπη. Οι παίκτες του Άρη μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που ανέγραφαν «πάρε με όταν φτάσεις – 1/3/2023, Τέμπη».

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας).

Κίτρινες: Τζανδάρης, Σλίβκα, Γκαραβέλης – Ενκουλού, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Γκρέι.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Γκαραβέλης, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Αμπάντα, Τζανδάρης, Σλίβκα (82’ Μανούσος), Μαρτίνεθ (82’ Σαραμαντάς), Ασκόφσκι (59’ Στάνκο), Νούνιες (74’ Βασιλαντωνόπουλος), Βέργος.

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Ενκουλού (46’ Φαμπιάνο), Μπράμπετς, Πίρσμαν (82’ Μαζικού), Νταρίντα, Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία (69’ Καμάτσο), Ιτούρμπε (69’ Χριστοδουλόπουλος), Πάλμα (46’ Γκρέι), Καμαρά.

