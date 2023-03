Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Πώς επελέγη ο σταθμάρχης για την βάρδια την μοιραία νύχτα

Ο Τάσος Τέλλογλου αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι ο επιθεωρητής Λάρισας, που βγάζει τις βάρδιες στο Σταθμαρχείο, ζήτησε πολυήμερη άδεια.

Του Τάσου Τέλλογλου

Εξελίξεις έρχονται όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πιο συγκεκριμένα, ένας επιθεωρητής που βγάζει τις βάρδιες, τέθηκε σε αργία χθες οπως συμβαίνει σε περιπτώσεις κατάφωρων αδικημάτων εως ότου διερευνηθούν οι συνθήκες με τις οποίες κρίθηκε κατάλληλος και επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος σταθμάρχης της Λάρισας για υπηρεσία τη μοιραία νύχτα του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Πηγές του οργανισμού αναφέρουν οτι η απειρία του συγκεκριμένου σταθμάρχη ήταν γνωστή στους συναδέλφους του ωστόσο εκφράζεται η υπονία οτι επελέγη στη νυχτερινή βάρδεια της Τρίτης επειδή ηταν ο πιο νέος και η βάρδια της Τρίτης εθεωρείτο μια κακή βάρδια μετά απο αργία.

Παλαιότεροι συναδελφοί του προσπαθούσαν τις προηγούμενες λίγες μέρες που υπηρετούσε πώς εγίνε και εκείνο το βράδυ να μέινουν λίγο μετά τη βάρδια τους κοντά στον νέο σταθμάρχη.

Αν δέν είχε καθυστερήσει μάλιστα η μοιραία αμαξοστοιχία θα την χειριζόταν ο σταθμάρχης της προηγούμενης βάρδιας που είχε μείνει κοντά στον συναδελφό του.

Τίθεται ωστόσο το ερώτημα πώς επελέγη ο συγκεκριμένος σταθμάρχης για την υπηρεσία στον σταθμό της Λάρισας γενικά.

Απο τον οργανισμό αλλα και την Κυβέρνηση λένε οτι η επιλογή δέν είχε τίποτα το μεμπτό καθώς σε 18 θέσεις εκ μετατάξεως εμφανίσθηκαν μόλις 2 και αρα δέν ετίθετο ζήτημα επιλογής.

Τελος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον εισαγγελέα θα κληθεί και ο επιθεωρητής, ο οποίος έχει πάρει μία πολυήμερη άδεια αλλά και ο προϊστάμενός του.

