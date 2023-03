Αθλητικά

Η Λίβερπουλ διέσυρε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Λίβερπουλ, η γνωστή Λίβερπουλ, η ομάδα φόβος και τρόμος των αντιπάλων επέστρεψε σήμερα στο «Ανφιλντ» και διέλυσε με 7-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έδωσε μια καταπληκτική παράσταση και ευχαρίστησε επιτέλους τους φιλάθλους της, σε μια μέτρια σεζόν.

Με τον Χάκπο να δικαιολογεί την απαίτηση του Κλοπ για την απόκτηση του και όλη την ομάδα να θυμίζει τη σεζόν που κατέκτησε τον τίτλο δεν άφησε κανένα περιθώριο στους «κόκκινους διαβόλους». Ο Ολλανδός επιθετικός διέλυσε την αντίπαλη άμυνα, πέτυχε δύο γκολ (43', 50') και γνώρισε για πρώτη φορά την αποθέωση από τους οπαδούς.

Ο αγαπημένος της εξέδρας, Ντάρβιν Νούνιες πέτυχε άλλα δύο γκολ (47', 76'), ενώ και παλιός καλός Μο Σαλάχ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 66ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ, για να πετύχει στο 83' το 6-0 με το 12ο γκολ του σε ματς κόντρα στη Γιουνάιτεντ.

Το χορό των γκολ έκλεισε ο Φιρμίνο στο 88ο λεπτό. Με τη νίκη αυτή η Λίβερπουλ μπαίνει δυνατά πλέον στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης και της συμμετοχής στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Να σημειωθεί πως το σημερινό σκορ είναι η μεγαλύτερη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ανφιλντ» στην Ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Νωρίτερα, ζωντανή στο κόλπο για την παραμονή στην Premier League έμεινε η Εβερτον, έπειτα από την ισοπαλία της με 1-1 επί της Νότιγχαμ στο «Σίτι Γκράουντ», . Η ομάδα του Σον Ντάις προηγήθηκε δύο φορές με τους Γκρέι (10' πεν.) και Ντουκουρέ (29'), αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν και τις δύο φορές να ισοφαρίσουν με τον Τζόνσον.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής στην Premier League:

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-0 / (16' Φόντεν, 67' Σίλβα)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 3-2 / (62' Παρτέι, 70' Γουάιτ, 90'+ Νέλσον-1' Μπίλινγκ, 57' Σένεσι)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 1-0 / (27' αυτ. Αντερσεν)

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 4-0 / (18' πεν. ΜακΑλιστερ, 52' Φέλτμαν, 69' Μιτόμα, 89' Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Λιντς 1-0 / (53' Φοφανά)

Γουλβς-Τότεναμ 1-0 / (82' Τραορέ)

Σαουθάμπτον-Λέστερ 1-0 / (35’ Αλκάραζ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 2-2 / (19', 77' Τζόνσον-10' πεν. Γκρέι, 29' Ντουκουρέ)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουν. 7-0 / (43', 50' Χάκπο, 47', 76' Νούνιες, 66', 83' Σάλαχ, 87' Φιρμίνο)

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 6/3