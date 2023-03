Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο σταθμάρχης στην φυλακή

Μαραθώνια η απολογία του σταθμάρχη Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του σταθμάρχη Λάρισας στην ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη.

Με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, ο σταθμάρχης κρίθηκε προφυλακιστέος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος δεν εμφανίστηκε με απολογητικό υπόμνημα, αλλά απάντησε στις ερωτήσεις.

Η απολογία του σταθμάρχη κράτησε τουλάχιστον 7,5 ώρες. Προσήλθε στα δικαστήρια το πρωί -αρκετά νωρίτερα από τις 11 που είχε αρχικά ανακοινωθεί- υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η απολογία του διεκόπη προσωρινά λόγω τεχνικού θέματος και συνεχίστηκε από τις 2 μ.μ. έως περίπου τις 9.30 μ.μ.

Ο σταθμάρχης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, αδίκημα που διώκεται, με βάση πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ως κακούργημα και επισύρει ποινές από δέκα χρόνια κάθειρξη έως ισόβια.

Επίσης, αντιμετωπίζει και κατηγορίες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή, τόσες, όσοι οι άνθρωποι που χάθηκαν, αλλά και κατηγορίες για σωματικές βλάβες με τον ίδιο ποινικό χαρακτηρισμό, τόσες, όσοι θα είναι τελικά οι τραυματίες που βγήκαν ζωντανοί.

